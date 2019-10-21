21.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Поток валютных поступлений от заробитчан на Украину грозит окончательно пересохнуть

Украинские гастарбайтеры сокращают переводы, что свидетельствует о том, что многие из них уже окончательно переехали в другие страны вместе со своими семьями.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких радикальных изменений не будет. Как могут быть какие-то радикальные изменения, если экономика – если и растет, то лишь за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры?

Нет предпосылок для того, чтобы был экономический рывок. Инвестиций в достаточном объеме не было. За счет чего расти экономике?

Мы видим лишь увеличение трудовой миграции. А сейчас по данным Национального банка можно сделать косвенный вывод, что трудовая миграция уже превращается в классическую эмиграцию.

По данным Национального банка за первое полугодие деньги по переводам от гастарбайтеров, которые работают за границей больше года, т.е. долгосрочных, уже уменьшились.

То есть, они уже начинают перевозить свои семьи. Со следующего года уже возможно сокращение поступлений от гастарбайтеров. Конечно, это скажется и на валютном курсе», – резюмировал эксперт.

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