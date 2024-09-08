Потом не спрашивайте «А нас за що?!». Арестович оправдывает применение дронов с напалмом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появившиеся в Сети кадры применения новых украинских дронов, сбрасывающих напалм на российские позиции, – можно только приветствовать, не оглядываясь на гуманность или военное право.

Об этом в интервью киевской телепроститутке Василию Голованову заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вопрос от зрителя. Что Алексей думает о новых дронах с термитом? Эффективно ли их применение или это неоправданный вред природе и экологии? Не будет ли такого, что их сравнят с напалмом и запретят применять?» – спросил ведущий.

«Во-первых, это красиво. Не знаю, видели вы или нет, когда дрон летит и поливает посадку, заливает такой огненной струей. Идет сплошное поражение лесопосадки огнем. А все боеприпасы, которые там попадаются, взрываются и усугубляют поражающий эффект. Ну, можно долго спорить об эффективности этого оружия, вернее, о гуманитарной составляющей и правом на войну. Но то, что он эффективен, это однозначно. Потому что в противном случае, друзья, на взятие этой посадки положат 10-20 ваших мужей, отцов, братьев. Или один дрон, или 10 погибших украинских бойцов», – ответил экс-советник.

«Война – это часто выбор не между хорошим и плохим, а между очень плохим и очень-очень плохим, с разницей в одно очень. И вот эту моральную грустность нести очень тяжело. Поэтому пусть специалисты по праву войны скажут нам да или нет, мы обязательно выслушаем, рассмотрим. А пока это эффективное оружие и оно работает и экономит жизни наших бойцов», – резюмировал Арестович.