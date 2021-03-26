Потом не жалуйтесь. ЕС открывает границы для косовского криминала

26.03.2021, Москва, Алексей Топоров

Европейский парламент накануне подавляющим большинством – голосами 472 депутатов – поддержал либерализацию визового режима для Косово.

Теперь в Приштине ждут соответствующих шагов от Еврокомиссии и Совета ЕС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о том , что за либерализацию визового режима проголосовало подавляющее большинство депутатов Европарламента – 472 депутата, сообщила парламентский докладчик по Косовской проблеме и лоббист Приштины Виола фон Крамон.

На это известие мгновенно отреагировал «премьер-министр» края, паналбанец и сербофоб Альбин Курти.

«Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов Европарламента за либерализацию визового режима для Косово. Евросовет, равно как и Еврокомиссия должны теперь последовать за волей парламентского и действовать так, чтобы положить конец несправедливой изоляции граждан Косово», – написал глава косовского «правительства» в своем твиттере.

Ранее представители ряда стран саботировали смягчение визового режима с Косово из-за криминальной угрозы, исходящей от местной клановой албанской диаспоры. Однако лоббистам Приштины при поддержке США удалось продвинуть этот вопрос, спекулируя страхами европейских депутатов перед мнимыми «сербской» и «русской» угрозами.