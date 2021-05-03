Потомки недобитых эсэсовцев почувствовали запах крови

03.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сегодняшняя Украина оказалась на дне пещерного беззакония. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года, пишет специальный корреспондент Александр Коц.

По его словам, вчера Украина разделилась на тех, кто через усиленные кордоны полиции, словно под конвоем, шел возложить цветы к Дому профсоюзов, и тех, кто проводил акцию в честь убийц, которую назвали «Маршем героев Одессы».

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«По сути, это разделение на загнанное в околоподполье добро и инфернальное зло, которое в силу сегодняшней политической конъюнктуры и перманентной безнаказанности загоняет Украину на дно пещерного беззакония. Туда, где осужденных на семь лет убийц отпускают под подписку о невыезде, где обвиняемые в убийствах писателей и журналистов гуляют на свободе и устраивают шествия в честь дивизии СС, где за инакомыслие можно одним судейским решением превратиться в «пособника террористов» или «изменника», – отмечает автор.

Он обращает внимание, что трагедия так и не стала поводом для государственного траура.

«Сегодняшняя Одесса – это вся Украина в миниатюре. С ее почуявшими кровь потомками недобитков-эсэсовцев, трусливой властью, которая боится противостоять радикальному меньшинству и молчаливым большинством, оказавшимся в заложниках у первых и вторых, не имея законных средств к сопротивлению. Это то, что случилось бы и с Донбассом, если бы семь лет назад туда не хлынула волна добровольцев, выбрав сторону добра», – резюмирует Коц.

Как проходили мероприятия, посвященные трагедии 2 мая, читайте в материале «Письмо другу, убитому 2 мая в Одессе.