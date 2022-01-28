«Потомки УПА драпанут от Донецка, теряя всё» – Кедми о начале поставок оружия Донбассу

Новости Украины

К инициативе депутатов Госдумы РФ о поставках оружия республикам Донбасса нужно относиться со всей серьёзностью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton tv» заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читаю реакцию депутата Госдумы Никонова по поводу ответа американцев. Он предложил признать ответ Запада по гарантиям безопасности однозначно отрицательным. Это он сделал заявление практически через час после того, как американцы вручили письмо.

То есть, он очень быстро знал содержание этого письма, возможно. И далее: «скоро станет известна позиция России на ответы, которые ей представили. Похоже, начнём с вооружения самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик». Конец цитаты. А при чём тут Донецкая и Луганская республики, если мы говорим о том, чтобы не связывать это всё с Украиной?» – спросил ведущий канала.

«До сих пор Россия не связывала. Во-первых, Никонов – серьёзный человек. Не только потому, что он из очень серьёзной семьи, не только, благодаря своим дедушке и бабушке. Как сам по себе – он человек очень серьёзный, очень информированный и отлично разбирается в тонкостях и направлениях и стратегии российской политики», – ответил Кедми.

Он добавил, что такое заявление было, в том числе, и реакцией на то, что Запад просто-напросто пичкает Украину оружием.

«Почему он сказал это? Вероятно, в ответ на те крики, истерики, которые были. Вот, англичане уже третий, четвёртый, пятый самолёт отправляют с оружием, американцы разрешили всем этим прибалтийским шавкам поставлять тоже оружие, и это якобы меняет соотношение сил между украинской армией и Донбассом. Во-первых, это не меняет ничего, потому что само оружие. Во-вторых, в его словах есть отражение тех мыслей или информации, которые у него есть, что Россия в ответ на открытую наглую поставку оружия может совершенно спокойно поставить не самые современные, но эффективные средства оружия, которые не только обнуляют то, что поставили сейчас [Украине]. То, что им поставили сейчас – это старьё, которое не имеет никакого значения, кроме Javeline. Javeline имеет значение. И резко усиливают боеспособность двух корпусов Донецка. Я думаю, что сегодня донецкие вооружённые силы, они намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что славные потомки ОУН и УПА прорвут фронт или сделают что-нибудь другое. Скорей всего они будут делать то, что всегда умели делать ОУНовцы и УПА – драпать, теряя всё, кто быстрее и куда сможет. Это то, что их ждёт», – подытожил израильский эксперт.