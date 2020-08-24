«Потому что оборзел» – Кургинян объяснил, что делать с Лукашенко

24.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на очевидную сдачу позиций президентом Белоруссии Александром Лукашенко в начале протестного движения в стране, белорусские власти постепенно приходят в себя. Запад начал делать ошибки, и противостояние перешло в фазу затяжной войны, которая закончится победой только в случае сближения с Россией.

Об этом по видеосвязи в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», политолог и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии некоторые силы рассчитывали на то, что им удастся провести блицкриг. Блицкриг Запада в Белоруссии сорван. Он вчера сорван в Могилёве.

Теперь наступает совершенно другое время, консервативная часть белорусского населения, которую очень трудно мобилизовать, и которая очень плохо в этом смысле сыграла, она наконец собралась, она всё поняла. Всё белорусское разумное начало мобилизовываться», – заявил Кургинян.

«Можно при этом сказать, что другая сторона прекратила активность? Нет. Она ведёт работу, она ведёт её достаточно решительно. Что касается того, кто виноват, то всегда виновата власть, а не организаторы оранжевой революции – они всегда делают своё дело, они ловят своих мышей, они наши враги. Дождь не виноват в том, что вы промокли, виноваты вы из-за того, что не взяли зонтик», – образно пояснил эксперт.

Он отметил, что вряд ли Лукашенко не осознавал, что против него готовят, но он был растерян и не знал, как именно этому противостоять.

«Почему он был растерян? Потому что он оборзел и почил на лаврах, потому что он решил, что ему всё гарантировано и что он пресытился властью. Он перестал быть готовым сражаться за власть каждый день. Каждый день, иначе жить и работать невозможно.

Лукашенко начал проигрывать. Теперь он чуть-чуть пришёл в себя, обрёл чуть-чуть большую внятность, как-то мобилизовал свою систему, и она как-то шевелится. Это всё зашло в стадию затяжной войны», – добавил Кургинян.

Он подчеркнул, что тактическая цель Москвы в этой войне заключается в том, чтобы Лукашенко выиграл политическими методами без прямого вмешательства России.

«Чем мы должны пользоваться? Идиотизмом Запада. Что говорил польский премьер: что же вы делаете, вы санкции объявляете, вы же Лукашенко толкаете к России! Мы должны сказать: молодцы, всё правильно делаете.

Но нам, в свою очередь, нужно раскрыть свои объятия настолько по-братски, настолько широко, настолько, подчёркиваю, деликатно – а не шубу с барского плеча, чтобы в итоге этого дела на стратегическом этапе мы действительно сблизились», – подытожил Кургинян.