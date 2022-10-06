Потому что русская: Украинская телеведущая выбрала паспорт России

06.10.2022  14:36 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Культура, Россия, Украина
Новости Украины

Известная хореограф Татьяна Денисова, бывшая ведущая талант-шоу на украинских телеканалах, отказалась от гражданства Украины и получила российское.

«Про войну молчала, но на Россию работала», – негодует львовский телеканал NTA.

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Известная хореограф Татьяна Денисова, бывшая ведущая талант-шоу на украинских телеканалах, отказалась от гражданства Украины...

Бывший муж Денисовой певец Александр Кривошапко сообщил, что экс-супруга получила российский паспорт еще в декабре прошлого года. Он считает, что Денисова приняла такое решение потому, что является русской.


«Вы должны понимать, что это человек, который был рожден в Калининграде. Всю жизнь жил в Севастополе, учился в Питере в Вагановке, и после начала карьеры в Украине она еще работала в России. Поэтому да, после 2014 года можно было ее осуждать. Но, учитывая ее такое российское происхождение, в декабре 2021-го я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человеку нужно развиваться», – сказал Кривошапко.

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