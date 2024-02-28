«Потому что русские»: ВСУ игнорируют советы ЦРУ

Елена Острякова.  
28.02.2024 15:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Спецслужбы, США, Украина


Представители ЦРУ и бойцы американских спецподразделений часто посещают украинский фронт.

Об этом американский наемник Джейсон Фриман, служивший в силах специального назначения ГУР МО Украины, заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом.

Представители ЦРУ и бойцы американских спецподразделений часто посещают украинский фронт. Об этом американский наемник...

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Они позвонили от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы набирает свою ЧВК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю, что здесь часто были оперативники ЦРУ и бойцы специальных подразделений. Они пытались донести определенным членам украинской структуры командования очень хорошую идею о том, что делать», – говорит наемник.

Однако, по его мнению, в ВСУ не прислушиваются к советам американцев.

«Я думаю, что это просто гордость. Я не пытаюсь показаться оскорбленным, но многие из этих пожилых офицеров родом из российской эпохи, когда 30 лет назад Украина было Россией. Так что некоторые из бойцов по-прежнему ориентированы на Россию. Их менталитет в своей тактике очень похож на то, что есть у русских. Они очень упрямы и очень горды.

Ребята из ЦРУ могли бы им все показать. Но решение принимает командование. И к сожалению, ребята из ЦРУ и высокопоставленные чиновники, которые приезжают сюда, могут только предоставить информацию», – сказал Фриман

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