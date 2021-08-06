Потоп и гроза. Молдова обзавелась новым премьером под зловещий антураж

06.08.2021, Москва, Елена Острякова

В сегодняшнем назначении нового правительства Молдовы не было никакой интриги. Партия прозападного президента Майи Санду PAS на внеочередных парламентских выборах в июле взяла убедительное большинство в парламенте (61 голос из 100). Вопрос был настолько решенным, что бывший президент и нынешний лидер оппозиции Игорь Додон не явился не заседание, а поехал в Москву «по заданию партии».

О событии можно было бы и не писать, если бы не зловещий антураж, который его сопровождал. Накануне в одну из АЗС Кишинева ударила молния. Начался сильный пожар, который пришлось тушить четырем экипажам пожарных.

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Во время заседания парламента над молдавской столицей разразилась страшная гроза. Шел дождь с градом. Улицы Кишинева затопило.

В довершение всех бед в зале заседаний внезапно погас свет. Как выяснилось позже, инцидент из-за того, что на парламентской кухне загорелась микроволновка, и сработали датчики противопожарной сигнализации. Депутаты остались на своих местах, а журналистов попросили выйти на улицу, правда, скоро впустили обратно.

Все это дало возможность оппозиции, которая никак не могла помешать назначению правительства, делать мрачные прогнозы.

«Да уж, плохие знаки накануне избрания нового правительства. Потоп, пожары, открытый грабёж мэрии столицы на 17 млн лей (мошенническая схема –ред.). Или это цветочки, а ягодки впереди? Пока рано судить. Хотя, кто читал программу правительства, слушал речь Санду, вопросов не имеет. И так все ясно: было плохо, станет хуже», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.

Несмотря на стихийные бедствии парламент все-таки утвердил новый кабинет во главе Натальей Гаврилицей. Она уроженка Приднестровья, но это не должно никого вводить в заблуждение. Новый молдавский премьер в прошлом работала советником в офисе Всемирного банка в Вашингтоне.

Сотрудничество с западными структурами и неправительственными организациями в анамнезе и у всех членов ее кабинета. Кстати, министров больше стало больше. Злые языки оппозиции утверждают: это из-за того, что соратники Санду передрались за портфели. Именно поэтом правительство не могли назначить целый месяц после выборов.

На улицах Кишинева был самый настоящий климатический армагеддон.