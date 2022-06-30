Потоп в Киеве: улицы, превратившиеся в реки, затопленные машины и поваленные деревья

30.06.2022  08:10 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Общество, Происшествия, Украина, Экология
Новости Украины

Из-за ливня шедшего весь вчеращний день, 29 июня, улицы Киева превратились в настоящие реки. Киевляне делятся в соцсетях фото и видео затопленных автомобилей, подтопленных улиц и поваленных деревьев.

Спасатели КАРС «Киевская служба спасения» ликвидируют последствия непогоды, вызванные вчерашней грозой.

Из-за ливня шедшего весь вчеращний день, 29 июня, улицы Киева превратились в настоящие реки....

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Сообщается, что по состоянию на 20:00 29 июня спасатели отработали 4 вызова:

⁃ в 17:06 выехали на проспект Владимира Маяковского, что в Деснянском районе, где с помощью спецтехники убрали дерево, упавшее на автомобили;

⁃ в 18:50 выехали на улицу Якуба Коласа, что в Святошинском районе, где также освободили автомобиль от поваленного дерева.

Также было отработано два выезда на обследование возможных мест подтоплений. А именно:

⁃ в 18:50 выехали на улицы Зодчих, в Святошинском районе столицы. Подтопление ликвидируют работники районного ШЭУ;

⁃ в 19:03 у метро “Дорогожичи” подтоплений зафиксировано не было.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.



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