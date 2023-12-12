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Великобритания приложит максимум усилий, чтобы украинские военно-морские силы доминировали в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, выступая в Британском адмиралтействе в присутствии командующего ВМСУ Неижпапы.

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Он нахваливает Украину, отмечая, что «несмотря на потерю около двух третей своего флота после Крыма, им удалось нанести удар по военно-морскому штабу Кремля в Севастополе».

«Они разбивали российские военные корабли с помощью новаторских морских дронов. Они боролись за контроль над западной частью Черного моря и затопили одно из самых громких имен России — саму «Москву», – заявил Шаппс

По его словам, Британия должна помочь сделать Украине «еще больше».

«Украина должна побеждать как на воде, так и на самом поле боя. И это единственный способ обеспечить свободу судоходства в Черном море. Единственный способ гарантировать, что украинские суда будут работать без запугивания со стороны России, — обеспечить беспрепятственную транспортировку жизненно важного зерна и стали в четыре уголка мира», – заявил министр.

Далее, впадая в пропагандистский раж, Шаппс призвал «восстановить великое имя украинского военно-морского флота».

При этом он благоразумно умолчал, что в реальности украинский флот представлял собой жалкое зрелище в годы независимости.