Потрепыхаемся год-два и придем к страшному поражению, – Арестович

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Украина при нынешнем подходе сможет сопротивляться в лучшем случае пару лет и в итоге все равно придет к поражению, обреченная «трепыхаться» между «серой зоной» и дотационным государством.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы придем к поражению, и поражение будет такое страшное, что лучше запомнить раз и навсегда, если вообще уцелеем. Потому что мы хотим умереть – это же совершенно очевидно. Все, что мы делаем, показывает, что мы хотим умереть. У этого совершенно очевидный конец – в самом идеальном варианте мы потрепыхаемся еще годик-полтора, второй мобилизации уже не пройдет, и на этом сдохнем просто. Физически не сможем продолжать войну, и тогда нам навяжут мирные соглашение такие, что мы не будем знать, куда деваться. Обкусанные, истерзанные, несчастные, кусок Украины какой-то там останется и будет пытаться трепыхаться, вылезать в послевоенную реконструкцию в виде «серой зоны», скорее всего, или болтаться между дотационным государством и «серой зоной», – заявил Арестович.