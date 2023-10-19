Потерявший обе ноги ВСУшник требует посадить Кличко в инвалидное кресло

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Лишившиеся конечностей на войне украинские военные становятся обузой для государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил киевский майданщик Олег Симороз, потерявший две ноги в прошлом году под Кременной.

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«11 месяцев был на больничной койке. Впоследствии возник вопрос реабилитации, и там уже появились первые звоночки. Врачи сказали, что некуда отправлять на реабилитацию в Украине. В государственные или коммунальные учреждения. Вроде бы нет условий, где бы с моими ранениями было нормально. Меня забрало частное заведение. Клиника «Оберег». Это происходит на бесплатной основе, но государственная реабилитация не имеет никакого отношения», – рассказывает Симороз.

Он говорит, что «таких заведений нет до сих пор», а на Украине «не подготовлены заведения по реабилитации военных».

«Я видел на реабилитации очень тяжелых ребят. Это ранение головного, спинного мозга. Там не стоит вопрос о полноценном восстановлении. Сейчас они на реабилитации, им помогают. Но дальше что с ними делать, не знают. Дальше родителям намекают: «Это ваш ребенок». И так не должно быть. Мне больно смотреть, как деньги тратятся на мостовую, на реконструкцию, открывают стадионы. Когда эти ребята вернутся домой и будут обузой для всех», – сокрушается бывший военный.

Недоволен он и киевскими властями, в частности мэром Виталием Кличко.

«Нет инклюзивности в Украине. Нет инклюзивности в Киеве. Я киевлянин и отправился защищать Киев. Но в Киеве нет инклюзивности. Киев с высокими брусчатками, заборами. Я даже из подъезда не могу выйти, помогают друзья. В центр города без помощи друзей не смогу попасть. Взять мэра и его заместителя и посадить на инвалидное кресло, пусть попробует поездить по городу», – говорит Симороз.