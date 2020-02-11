11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Потрёпанные Украина и Белоруссия поползли навстречу друг другу


«Евроинтеграция» и русофобский курс не принесли Киеву особых успехов.

На этом фоне украинское правительство планирует в текущем году «значительно нарастить» объём товарооборота с Белоруссией, потерявшей, в свою очередь, надежды на щедрые подачки Москвы.

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О «возрождении» белорусско-украинских отношений рассказал в Киеве министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 2020 мы также планируем развития дороги с Белоруссией маршрута Е-40, и дополнительно увеличить объём перевозок до 5-7 миллионов тонн», – похвастался министр.

Отметим, что Минск идёт на сближение с Киевом в то время, как основной союзник Белоруссии Россия вводит экономические санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Украины.

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