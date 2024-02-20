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Турецкие СМИ смакуют эпизод эфира местного подразделения американской телекомпании CNN Turk, где ведущая Мельтем Бозбейоглу сопроводила возгласом «Потрясающе!» репортаж об успехах русской армии в Авдеевке.

Инцидент произошел во время включения корреспондента из Москвы Сиаменда Каджмаза.

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«Это была одна из точек, где оборона украинской армии была сильной. Эта обороноспособность Украины была сломлена. Вот что действительно важно», – сказал корреспондент.

«В ближайшие дни продвижения там могут возрасти, потому что одно из самых сильных мест обороны пало. Когда вы смотрели на это со стороны России, это была дверь вглубь Украины», – добавил репортёр.

«Потрясающе!» – воскликнула ведущая в Анкаре в завершении сеанса связи с Москвой.

Судя по тому, что в прозападном секторе турецких СМИ начали смаковать данный эпизод, американские работодатели вряд ли простят Бозбейоглу неосторожно высказанные в эфире эмоции – не исключено, что журналистке придется менять место работы, или же озвучивать покаянные объяснения.