«Потяг до перемоги» будет вывозить украинцев в Европу

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Новости Украины

Пропагандирующий войну украинский поезд «Потяг до перемоги» запускают по маршруту Киев-Кишинев с 5 ноября. Он будет ходить 3 раза в неделю. Вагоны поезда расписаны украинскими художниками.

Об этом сообщил начальник пассажирской службы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Константин Павлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициатива запуска данного поезда исходила от наших коллег с Украины. Данный поезд, в первую очередь, рассчитан на жителей Украины, которые используют нашу республику в качестве транзитного хаба для выезда в другие страны. Учитывая отсутствие в Украине авиасообщения и наличие в Молдове действующего аэропорта, можно с уверенностью сказать, что данный поезд будет востребован жителями Украины», – сказал Павлов.

Он отметил, что запуском поезда Киев-Кишинев жителям Украины предлагаются не только возможности Кишинёвского аэропорта, но и аэропорта г. Яссы в Румынии. Для этого расписание данного поезда удобно подвязано для пересадки пассажиров на ст. Унгень в поезда, следующие на Соколу (Яссы) и обратно. Кроме того, всегда будет возможность воспользоваться поездом Кишинев-Бухарест для поездок в Румынию.

Железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом было прервано 20 лет назад.