«Потяг до перемоги» будет вывозить украинцев в Европу

31.10.2022  20:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

Пропагандирующий войну украинский поезд «Потяг до перемоги» запускают по маршруту Киев-Кишинев с 5 ноября. Он будет ходить 3 раза в неделю. Вагоны поезда расписаны украинскими художниками.

Об этом сообщил начальник пассажирской службы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Константин Павлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандирующий войну украинский поезд «Потяг до перемоги» запускают по маршруту Киев-Кишинев с 5 ноября....

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«Инициатива запуска данного поезда исходила от наших коллег с Украины. Данный поезд, в первую очередь, рассчитан на жителей Украины, которые используют нашу республику в качестве транзитного хаба для выезда в другие страны. Учитывая отсутствие в Украине авиасообщения и наличие в Молдове действующего аэропорта, можно с уверенностью сказать, что данный поезд будет востребован жителями Украины», – сказал Павлов.

Он отметил, что запуском поезда Киев-Кишинев жителям Украины предлагаются не только возможности Кишинёвского аэропорта, но и аэропорта г. Яссы в Румынии. Для этого расписание данного поезда удобно подвязано для пересадки пассажиров на ст. Унгень в поезда, следующие на Соколу (Яссы) и обратно. Кроме того, всегда будет возможность воспользоваться поездом Кишинев-Бухарест для поездок в Румынию.

Железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом было прервано 20 лет назад.

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