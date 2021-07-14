Потянули за язык. Зеленский с особым цинизмом выполнил свое обещание юго-востоку

14.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Зеленский выполнил одно из самых громких своих предвыборных обещаний, адресованных русскоязычному юго-востоку. Помните, президент обещал после вступления в должность проанализировать принятый под занавес каденции Порошенко скандальный закон о тотальной украинизации на предмет его конституционности?

Правда, обещанного пришлось ждать два года ( спасибо, что не три). Но, тем не менее (фанфары!) – как и было обещано, такой анализ был «выполнен».

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И вот ( уже без фанфар) сегодня Конституционный суд Украины большинством голосов судей вынес решение о том, что закон полностью соответствует Конституции и ничьи права не нарушает.

Так что, граждане русскоязычные, можете выдохнуть, и расходиться.

А ведь, как дышал! «Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — писал Зеленский в фейсбуке два года назад.

И по его тогдашнему мнению, принятие закона с отклонением свыше 2 тысяч поправок к нему, свидетельствовало «об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде». Трудно даже предположить – сокрушался тогдашний Зеленский – к каким последствиям приведет принятие данного закона, ведь, «стране нужны законы и решения, «которые консолидируют общество, а не наоборот».

Что же изменилось за прошедшие годы? Может быть, практика применения закона показала, что русскоязычные массово и радостно переходят на мову и общество консолидировалось вокруг шпрехенфюрера? Так нет же. Если лень выйти на улицы любого крупного города Украины, причем, не обязательно только на юго-востоке, можно убедиться, на каком языке говорят люди в своей массе. И затем сравнить с тем, на каком языке говорят ТВ, пресса, реклама, госорганы, образование и суды, а с недавних пор еще и сфера обслуживания.

Но даже, если вам лень выходить на улицу, достаточно просто зайти в украинский сегмент соцсетей и почитать, что люди пишут. Посмотреть ролики в Тик-токе или на Ютубе, в которых молодежь откровенно презрительно отзывается о языковой политике государства. Или зайти в книжный и узнать там, что книги на украинском просто не покупают – разве что по обязаловке школьные учебники.

Тем не менее, все эти и множество других обстоятельств совершенно не смутили судей Конституционного суда, которые, не моргнув глазом, в мгновение ока решили судьбу самого распространенного языка в стране. Решив, что он стране не нужен.

Да, кстати. Дополнительным ярким штрихом к этой истории является то, что президентский Офис легализовал тотальную украинизацию руками того самого КСУ, который был объявлен Банковой едва ли не коллективным врагом народа.

Зеленский даже заблокировал деятельность суда, чтобы КСУ не отменил «земельный» и «языковой» законы, а также не совал нос в «антикоррупционную реформу».

И вот теперь, чтобы добиться от судей нужного голосования по языку, Зеленскому и Ко пришлось пойти с опальными судьями на некрасивый договорняк. В тот же день, когда КСУ объявил соответствующим Конституции закон о языке, появилось другое решение суда – о незаконности указа Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от занимаемой должности.

То есть, в переводе на простой язык, Банковая просто купила у КСУ нужный вердикт по принципу баш на баш. А то, что для пана Тупицкого его личный шкурный интерес перевесил интересы миллионов украинских русофонов – наверное, останется несмываемым пятном на совести главы КСУ. Если она у него есть, конечно.

Этот гнусный договорняк уже успели прокомментировать в украинском юридическом сообществе.

«Осталось выяснить, в чьих интересах действовал наш обожаемый гарант. Если в интересах иностранных государств, то пахнет все это на редкость дурно. Изменой, на минуточку, пахнет. А ведь участие в этом принял не один лишь президент. Совет национальной безопасности и обороны полным составом испачкался. Считаю, что оснований для уголовного расследования тут вполне достаточно. Предварительная квалификация – «Создание преступной организации» и «Государственная измена» в придачу», – так отозвался на произошедшее в своем телеграм-канале известный киевский адвокат Максим Могильницкий.

Пончятно, что после драки кулаками не машут. И, тем не менее, сюрреалистичность картины не дает пройти мимо. Вот, что пишет по этому поводу нардеп-«слуга» Максим Бужанский, работающий у Коломойского штатным «защитником русского языка».

«Действующий закон о языке, доблестно признанный конституционным, никак не ущемляет права нацменьшинств. Он их просто обнуляет полностью. Но! Готовится законопроект о национальных меньшинствах, который должен эти права вернуть. Иначе, на кой черт он нужен? Но вернуть эти права невозможно, не вступая в противоречие с действующим законом о языке. Но! Во-первых, это невозможно, потому что любая попытка его изменить, вызывает яростную истерику у четверти избирателей, и глубокий обморок у власти. А во-вторых, так на кой черт тогда эта камасутра, почему было просто не взять, и, хотя бы, не проанализировать злосчастный, но глубоко конституционный закон о языке, и изменить его в разрезе этих прав нацменьшинств, так отравляющих нам жизнь?».

Такие вот языковые котлеты по-киевски.

Интересно, что в один день с беспардонным вытиранием ног о права миллионов русофонов, Рада конституционным большинством в 317 голосов «в угоду равенству и толерантности» изменила название учрежденного Порошенко «Дня защитника Украины», который, как известно, празднуется в годовщину основания УПА – 14 октября.

Теперь это славное свято будет толерантно и по-европейски называться «днем защитников и защитниц Украины». Типа, уважили женщин-военнослужащих.

В этом, как ни в чем другом, проявляется имитационность киевской политики. С соблюдением псевдозаконных процедур нарушают права одной категории населения и тут же рисуют красивую финтифлюшку с бантиком для другой части населения.

Как будто переименование выморочного праздника, который и так никто кроме доморощенных нацистов не празднует, даст украинским женщинам, в том числе, служащим в ВСУ, равноправие.

Интересно, оценят ли в Европе такой гигантский шаг Киева к гендерному прогрессу. А заодно, нелишним будет узнать, как отреагируют страны-соседи ( те же венгры, к примеру) на тот факт, что их соотечественники «законно» лишены права на родной язык.

А русские что? Столько раз терпели, и в этот раз стерпят. Кто не хотел терпеть – те давно уже в России. А оставшимся остается наблюдать за тем, как депутаты от ОПЗЖ героически организуют – нет, не многотысячные акции протеста, а – гневные посты в фейсбуке. Так и живем.