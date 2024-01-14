Потянуло на юга: Залужный под Одессой перед штурмом РФ?

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Проявить геройство в аномальных для юга погодных условиях решил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, посетив оперативно-стратегические группировки войск «Одесса» и «Таврия».

Перед его визитом пресс-служба оперативного командования «Юг» опубликовала духоподъемное воззвание, почти в духе Сунь-цзы:

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«Находить плюсы в минусах и использовать их в свою пользу — это и есть искусство войны. Строгие зимние условия и минусовые арктические температуры являются жестким испытанием для техники и расчетов, но вместе с тем — это возможность передохнуть [смотря как ударение поставить, – ред.], изменить и оборудовать позиции, проверить боеготовность и привести в порядок машины без риска быть замеченными враждебными «птичками». А завтра — снова бой!».

Залужный, правда, по сугробам на пузе не ползал, нафоткавшись в тепле, да и в целом был краток:

«Вместе с начальником Генерального штаба работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок. Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки. С командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря. Вместе победим!».

С чем, правда, были связаны эти экстренные «проработки вопросов» (не говоря уже о том, что Залужный — редкий на югах гость), никто из высокого военного начальств не пояснил.

А вот руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк намекнула — собака порылась в том, что войска РФ вернулись к активным штурмовым действиям на юге страны:

«Возможно, они перепланировались и ожидали прибытия дополнительных подразделений. Сегодня мы видим, что они возвращаются на тот уровень, который примерно и держали раньше. Сейчас российские войска используют не только подразделения типа «шторм-z», а пытаются подтягивать и морскую пехоту, и десантные войска».

Гуменюк заверила, что ВСУ обязательно отразят атаки России.

Но с этим ли «отражением», равно как и с приездом Залужного, связано небывалое озверение живодеров ТЦК, от отчаяния втюхивющих повестки даже уже мобилизованным, неизвестно. Одно ясно — просто так в курятнике не бывает переполоха, и «здобувать пэрэмогу» нацисты вновь собираются за счет «мяса» и ПВО, выкашивающей мирняк.

Но, кстати, заметьте — о своих планах они противнику сами выболтали. Смотря как ударение поставить, в общем…