По**уй, пляшем: Почему у Зе игнорируют «лидеров общественного мнения»?

13.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Новость дня в украинских СМИ и блогосфере – так называемое «кнопкодавство». Для незнакомых с политическим жаргоном Неньки – неперсональное голосование депутатов парламенте. Это когда, значит, народный избранник жмет кнопку и за себя, и за того парня – чаще всего соседа и коллегу по фракции. Непосредственный повод: все когда-то происходит в первый раз, вот и Рада нынешнего созыва лишилась политической девственности в этом вопросе, зафиксировав в своих рядах первые случаи этого самого кнопкодавства.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на этом, самым страшным грехе украинского депутата, попался не кто-нибудь, а члены пропрезидентской «Слуги народа». И это притом, что нещадная борьба с кнопкодавством была прописана в партийной программе, с которой «слуги» шли на выборах к избирателям. А сам Зеленский торжественно обещал раз и навсегда прекратить это позорное явление в украинской политике и даже грозился ввести за него уголовную ответственность.

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Справедливости ради, нынешние «зеленые человечки» в парламенте пока что оперативно реагируют на критику. Нардепы, уличенные в грехе кнопкодавства, провели сеанс коллективного покаяния, вся фракция «слуг» устроила сеанс публичной самокритики и пообещала больше «ни-ни». Вдобавок, один из «слуг» – блогер Куницкий из Харькова, даже записал на видео собственную «воспитательную беседу» с однопартийцами.

Казалось бы, инцидент исчерпан, но куда там. Политические витии и привыкшие считать себя властителями дум журналисты и эксперты в один голос осуждающе шумят: мол, караул, нарушение регламента! И приводят в подтверждение текст соответствующей статьи закона.

Их противники в ответ почти по библейски парируют, что не депутат для регламента, а регламент для депутата. И вообще это не священная корова чтобы при случае и политической целесообразности ее не прирезать.

Скептики поднимают вопрос о том, с чего эта тема вообще вдруг стала такой принципиальной. Наверное, страна, в которой самый страшный грех депутата – голосование за соседа, очень богатая, почти как Сингапур, раз из каждого медиа-брехунца с утра до вечера только о кнопкодавстве и говорят. Все остальные проблемы должно быть решены и уже неактуальны.

И потом: ведь гораздо важнее суть проводимой политики, ее социальное содержание и наполнение, а не фарисейские споры остроконечников с тупоконечниками о том, можно ли нажимать кнопку за соседа по фракции, и станет ли принятый таким способом закон менее антинародным, если его суть прямо антисоциальна.

Наверное, выселяемым из жилья за долги по ЖКХ людям станет легче от осознания того факта, что их лишают крыши над головой согласно закону, проголосованному каждым депутатом персонально.

Противники кнопкодавства говорят, что точно так же рассуждала и прошлая власть, и где она теперь? Да и нынешние, мол, с такой риторикой далеко уедут. Однако, правда в том, что прежней власти народ отказал в доверии не потому, что одиозные законы принимались неперсональным голосованием. А потому, что людей не устраивали сами эти законы. В конце концов, если бы тогдашние парасюки с гаврилюками проголосовали за блокаду Донбасса или декоммунизацию по всем правилам, это не заставило бы противников блокады и декоммунизации считать оба процесса явлениями вредными и дискриминационными в отношении миллионов людей.

Строго говоря, проблема с неперсональным голосованием высосана из пальца. Да, оно формально запрещено, но сама норма – вымученная и имеющая малое отношение к обьективным реалиям жизни. Ведь если тот же депутат попросит коллегу нажать за него кнопку, голос-то все равно будет его, а не чужой. К тому же, истерики насчет кнопкодавства входят в прямое противоречие с намерениями той же Рады ввести императивный мандат для депутатов, чтобы дать партийным боссам лишать мандатов нарушителей партийной дисциплины. Но, если пошла такая пьянка, то какая разница, сколько рук жмет на зеленую кнопку за утвержденный партийной верхушкой законопроект- одна иди 250? Все равно ведь партийная дисциплина обязывает их под угрозой лишения мандата голосовать заодно и как приказано.

Представляется, что шумиха, поднятая СМИ вокруг вегетарианской в общем по меркам прегрешений украинских политиков темы связана с достаточно интересным обстоятельством.

Дело в том, что скорость протекания политических процессов «наверху» заметно превышает динамику изменения общественных настроений внизу. Говоря более простым языком, наверху одни уже успели перейти дорогу и насолить другим, напринимать какие- то решения, в том числе кадровые, отодвигаюшие от кормушки целые группы по интересам. Соответственно, наверху уже вовсю формируются ситуативные оппозиционные к власти коалиции обиженных, дающие своим СМИ команды «рвать» власть как тузик грелку.

И они бы и рады рвать, но пока что особо не за что. Вернее, с точки зрения затронутых интересов элитных групп есть за что, но не выйдешь же к народу и не скажешь, мол, «зеленые пи**асы отобрали у нашего человека Укрспирт и усадили туда человека Коломойского». Избиратели такой откровенности не поймут, вот и приходится камуфлировать шкурный интерес идейными мотивами.

Однако, как уже сказано выше, динамика изменения общественных настроений заметно консервативнее динамики драчки на политическом олимпе. Зеленский и Ко пока что не успели сделать ничего такого, что бы серьезно подорвало веру широких масс в чудодейственные способности новой команды. Несерьезные с точки зрения обывателя мелкие процедурные нарушения – не в счет.

Все непопулярные решения, которые в теории способны такую веру масс в Зе подорвать, пока что не приняты, откладываются или находятся в процессе обсуждения. Они еще не успели больно ударить по интересам населения. Низы еще не ощутили на себе тех самых «последствий», которыми их уже вовсю пугают эксперты от оппозиции с экранов телевизоров.

Потому они пугают – а людям не страшно. Да и социологи соврать не дадут – последний опрос группы «Рейтинг» зафиксировал небывалый уровень доверия и поддержки власти. 55 % украинцев уверены в том, что Зеленый Кормчий ведет государственный корабль в правильном направлении. Полностью или частично власти доверяют 77 % украинцев. Не доверяет только 12 %.

В таких условиях можно сколько угодно говорить о нарушениях регламент а и всяческих процедур, об узурпации власти и тому подобном. Все эти стенания будут отскакивать от власти как орех именно потому, что народу происходящее нравится. Народ дал нынешней власти мандат именно на это – на революционную целесообразность и на зачистку «попередников» с политического поля. Как – неважно. Победителей не судят. Важен результат.

В этом смысле рейтинг Зеленского и его «слуг» упадет скорее не из-за нарушения ими регламента Рады, а если попередники вопреки обещаниям останутся при кормушках и на воле.

В какой-то степени всех этих грантовых активистов, журналистов «рукопожатых» СМИ и самозваных лидеров общественного мнения и моральных авторитетов нации, хватающихся сейчас за голову от того, что происходит и пророчащих в скором времени массовые очереди из желающих записаться в ряды обновленной УПА, чтобы бороться с «щеленой чумой» даже немного жаль.

Ведь их прямо в макушку ударил запущенный ими пять лет назад бумеранг, когда они с точно таким же рвением и революционным задором принялись, попирая все мыслимые нормы законов и регламентов крушить и ломать систему, действовавшую при Януковиче. Называя происходяшее «реформами» и игнорируя протесты и возмущения половины страны, обьявленной «реваншистами» и «совками». Сегодня точно также нынешняя власть игнорирует их, демонстрирует, что «рукопожатые» СМИ для прямой коммуникации с народом ей не нужны.

Так что по**й на протесты «лидеров общественного мнения». Пляски на празднике демократии продолжаются, и вопрос лишь в том, как долго это продлится и насколько хватит прочности у Его Величества Рейтинга. Ответ на этот вопрос пока что остается открытым.