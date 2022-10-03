«Поувереннее надо», – спикер Думы депутатам после голосования по Донбассу, Херсону и Запорожью

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Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решения были приняты единогласно. После этого депутаты встали, в зале заиграл гимн РФ. Потом они попытались скандировать «Россия!», но получилось не очень дружно.

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«Коллеги, многое зависит от нас. Поувереннее надо. Вот и репетируйте», – посоветовал депутатам спикер Вячеслав Володин.

Кстати, наблюдатели уже заметили, что часть депутатов на историческом заседании Думы отсутствовала – теперь от них требуют объяснений.

«Считаю, что каждый из депутатов Госдумы, отсутствующих сегодня на рабочем месте в момент исторического голосования, должен публично объяснить причины, по которым он отсутствовал. В противном случае следует поставить вопрос: а нужны ли нам такие депутаты? И рассмотреть возможность сложения ими депутатских полномочий», – комментирует экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Впрочем, беглый анализ списка отсутствующих не позволяет говорить об особой позиции какой-либо партии – например, парламентские либералы из «Новых людей» голосование централизованно не бойкотировали. Часть депутатов, как Адам Делимханов, явно находились в зоне боевых действий.

Так или иначе, но после ратификации международных договоров и одобрения федеральных конституционных законов будут внесены изменения в 65-ю статью Конституции, где перечисляются субъекты, входящие в Россию.

«Что касается границ, то применительно к ДНР и ЛНР они будут определяться их конституциями. Пределы Запорожской области определяются административными границами Запорожской области, существующими на день принятия области в РФ. Что касается Херсонской области, то ее границы определяются административными границами области, в которые в соответствие с указами военно-гражданской администрации были включены Александровский и Снегиревский муниципальные округа, а также Снегиревский район Николаевской области», – пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Таким образом, получается, что Запорожская и Херсонская области приняты полностью, просто, как и в случае с Донбассом, часть нашей территории занята врагом. Ни с кем советоваться не надо. Теперь эти границы надо только восстановить и потом защитить», – прокомментировал это решение экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в своем ТГ-канале.

До 1 июня 2023 года, по его словам, в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с положениями законов, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

В Совет Федерации войдет по два представителя от Донецкой и Луганской народных республик и первоначально — по одному представителю от исполнительных органов Запорожской и Херсонской областей. Затем еще по одному сенатору будет назначено после формирования законодательных органов в этих регионах.

Вооруженные силы новых субъектов войдут в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.