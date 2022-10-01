«Повальное враньё»: Два генерала выступили с резкой критикой ситуации в армии

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Новости Украины

Отступление российской армии из Лимана – следствие грубых ошибок военного командования.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне, генерал запаса Андрей Гурулев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу объяснить сдачу Красного Лимана. Не могу объяснить с точки зрения военного. Наверное, это – знаковый рубеж не только военный, но и политический, особенно сейчас. Это происходило далеко не один день, это не скоротечный бой, который обычно бывает… Мне не понятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не приняли решение по усилению той группировки, которая обороняла Лиман. Вы понимаете, как бы они героически ни сражались, есть элементарный расчет сил, который показывает, возможно Лиман удержать, или нет», – сказал генерал.

Он согласился с заявлением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Проблема – в повальном докладе о хорошей обстановке и в повальном вранье. Эта система идёт сверху вниз. Мы не знали количество сил и средств, которые наступали на Лиман? Если не знали, то где была разведка? Там идеально работала 144-я дивизия, армейская авиация столько там техники спалила! Немерянное количество. Артиллерия не прекращала работать. Идеально маневрировали, и украинцы не могли их достать. Почему? Мы же понимаем, что проблема вся не на земле, не в Лимане, не в 144-й и даже не в группировке «Отважные, а на Фрунзенской набережной (Генеральный штаб Минобороны РФ – ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен тот Квашнин, который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы тогда Вторую чеченскую кампанию выиграли! Именно по этой причине! Больше ничего комментировать не хочу. Чётко понимаю, что пока в Генштабе, наконец-то, не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Все остальное – следствие проводимой оттуда политики. Не больше и не меньше того. Может быть, жестко, но это – правда», – добавил Гурулёв.

В свою очередь, генерал СВР в запасе Леонид Решетников призвал к немедленным кадровым реформам.

«Лиман сдали, отступление продолжается. На остальных участках держимся, отбиваемся. В общем, Генштаб и командование на фронте подводит нашего президента и создает угрозу для России. В такой ситуации необходимы решительные кадровые изменения, особенно в Западном военном округе, провалившем и Балаклею, и Изюм, и Купянск, и Лиман. Все это – следствие долголетних просчетов в подготовке войск и офицерских кадров. И нет неприкасаемых. Отвечать нужно всем причастным, от министра до драпающих танкистов», – прокомментировал Решетников в своем Телеграм-канале.