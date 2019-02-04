«Повар» и «оппозиционер»: встреча покрытая мраком

04.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

В СМИ набирает оборот скандал вокруг главного оппозиционера и антикоррупционера всея Руси Лёхи Навального, понаехавшего в минувшую субботу в Питер на открытие штаба движения имени себя любимого.

И всё бы ничего, если бы в воскресенье анонимный канал «Незыгарь» в «Телеграмме» не опубликовал коротенькое сообщение и подборку фотографий, освещающие с другой, более интересной стороны, питерские приключения «болотного бунтаря».

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«02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле Sokos на 8 линии Васильевского острова 11-13 с Пригожиным Евгением Викторовичем. После встречи Навальный покинул гостиницу на автомобиле Фольксваген г/н В677ВЕ198. Пригожин пешком дошел до адреса набережная Лейтенанта Шмидта д.7 и зашел внутрь», – докладывает «Незыгарь».

И интрига закрутилась!

Ещё бы! Бизнесмен Евгений Пригожин – личность не медийная, но его имя довольно часто упоминаемая в таблоидах. Правда, информация о нём крутится на уровне очень нажористых слухов.

Известно, что Пригожин давно и довольно успешно развивает ресторанный бизнес. В 1997 году бизнесмен открыл ресторан на теплоходе «New Island», который посещал Владимир Путин и другие влиятельные государственные деятели.

Есть данные, что в бытность министром обороны РФ Анатолия Сердюкова, связанные с Пригожиным фирмы получали подряды на поставки продовольствия в Вооружённые силы России. Некоторые источники указывают даже объёмы поставок – 92 млрд рублей. За ресторанно-заготовительную деятельность таблоиды присвоили Пригожину прозвище «повар Путина».

По слухам, Пригожин якобы контролирует ЧВК «Вагнер», ставшую притчей во языцех, хотя сам бизнесмен отрицает и свою причастность к ЧВК, и существование самой ЧВК, ссылаясь на отсутствие закона о частных военных компаниях в российском законодательстве.

Но больше всего жару вокруг Пригожина разогрели политики из окружения Хиллари Клинтон, прямо обвинившие российского бизнесмена во вмешательство в выборы президента США посредством пресловутой «фабрики троллей».

Российская оппозиция также имеет свои счёты с «пригожинскими», утверждая, что именно они отвечают за «чёрный пиар» против «сил света и добра» внутри России, а также распространяют комментарии в поддержку власти.

Но вернёмся к исторической встрече «галантерейщика» и «серого кардинала».

Несмотря на февраль, реакция последовала – что надо. Брикет свежих дрожжей попал в майский нужник. На информацию «Незыгаря» отреагировала вся пишущая оппозиционная рать. Отмывать Лёху от запроданства бросилась разнокалиберная рать борцов и борцых с «кровавым путинским режимом», среди которых замечены Венедиктов, Плющев, Фельгенгауэр с «Эха Москвы», а также «властитель дум» и диванный аналитик Одуван Варламов.

Свою порцию отбеливателя добавил Евгений Ройзман, связанный с Венидиктовым через издание «Дилетант». А ещё, чтобы лизнуть Лёху, на минуточку высунула нос из семейного скандала Ксюша Собчак и более мелкие представители штабов Собчак и Навального.

Основной посыл отмывальщиков: «этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Журналист Плющев в воскресенье принялся вываливать в своём канале «Телеги» версию за версией, почему встречи на самом деле не было. Из наиболее смачных – наблюдение за реакцией Доренко и мощнейший силлогизм «Навальный и Трамп замечены в «Макдональдсе»: значит ли это, что Навальный и Трамп встречались в «Макдональдсе»?

Прозвучало слабо, поскольку въедливые диванные аналитики (в хорошем смысле) быстренько нашли доказательства, что Навальный и Пригожин появились в отеле Sokos одновременно, да и по питерскому адресу набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7, находится аффилированная с Е. Пригожиным фирма «Concord Catering».

“Для любителей мелочей. Навальный и Пригожин- одной дорогой. В одно время”, – уточняет Незыгарь.

Впрочем, уже в понедельник Плющев решил обратить всё в хиханьки, выдав творческое задание для «навальнят» – кто лучше расскажет в рифме о встрече Навального с Пригожиным. Судя по всему, это был запоздалый ответ на ироничный стишок «Шёл по улице Навальный», получивший распространение в воскресной «Телеге».

Сам Навальный развил такую ураганную деятельность по опровержению своих контактов с Пригожиным во всех доступных ему СМИ, что только укрепил сомневающихся в мысли – на Лёхе шапка горит.

Впрочем, в сложившейся ситуации без разницы – отбояривается Навальный, или набрал в рот воды – любая позиция была бы изначально проигрышной.

Питерское издание GazetaSpb отправила в связанную с Пригожиным фирму «Конкорд» официальный запрос: «так было или нет?». Ответ лаконичен: «Евгений Викторович личные встречи не комментирует».

Но молчание Пригожина и его структур уже вряд ли поможет Лёхе отмыться. Мешок зёрен сомнений уже посеян. Даже такой крепкий сторонник Навального, как укрывающийся в Праге педофил Адагамов, требует от главаря оппозиции «покаяться за сотрудничество с режимом».

Многие наблюдатели выдвигают предположения, будто встреча «главного оппозиционера» с «человеком Кремля» оттолкнёт от Навального его паству. Это вряд ли. Когда задействована вера, логика бессильна. Тем более, у оппозиции либерального толка более не осталось ни одной личности, вокруг которой можно было сплотиться. Не обмочившегося же «Мишу-два-процента» или погрязшую в грязных скандалах Собчак выбирать новыми точками сборки.

Собственно, факт, что Лёха Навальный является современным аналогом попа Гапона для расшатывания упоротой либерды, давно не секрет для имеющих голову на плечах.

Достаточно проанализировать, как ловко удаётся Лёхе обходить не только подводные, но и надводные камни, избегая суровых наказаний за свою противоправную деятельность и при этом умудряясь шастать по заграницам. Иначе невозможно объяснить – как, уже имея условный срок и быть арестованным за очередной незаконный митинг, вновь оказаться на свободе, чтобы вновь размахивать трусами над головой на новом незаконном митинге. Или такие чудеса: обратиться к властям за новым загранпаспортом, получить его на руки в считанные дни, а затем легко уехать отдыхать за границу.

Так что скандальная встреча в питерской гостинице «Sokos» – просто ещё один факт, уличающий Навального в гапонстве, правда, очень весомый.

Что касается источника информации, то это один из крупнейших политических каналов России в популярном мессенджере Telegram, работающий в режиме анонимности. «Незыгарь» давно подозревался в связях с властными структурами, но до ноября 2018 года ничего конкретно известно не было. Издание «Проект» три месяца назад заявило, что «Незыгарь» контролируется структурами первого заместителя администрации президента РФ Алексея Громова.