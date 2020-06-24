Поведение президента Сербии на параде в Москве поразило зрителей

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Поведение президента Сербии Александра Вучича на Параде Победы в Москве произвело наиболее сильное впечатление на российских зрителей.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Сегодня на параде Победы лидер Сербии произвел на всех самое неизгладимое впечатление. Все же видели жест, как он руку к сердцу прижимал, когда сербские военные шли по Красной площади. И без того к сербам сверх положительное отношение, но сегодня очень многие люди написали об этом отдельно у себя в социальных сетях», – сказал Гаспарян.

По его мнению, атмосфера парада Победы создала «самый нужный фон для переговоров» Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не могу сказать, о чем беседовали, но наверняка вопрос о Косово в той или иной степени звучал. Россия свою позицию по этому вопросу сформулировала 21 год назад: мы всегда говорим о том, что Косово — это Сербия», – напомнил Гаспарян.