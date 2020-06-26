Поведение Зеленского сравнили с самокастрацией

26.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина имела полное право наравне со всеми участвовать в Параде Победы в Москве, однако правящая верхушка в Киеве объявила себя наследниками гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, а не героев Великой Отечественной войны.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается самого парада, на мой взгляд, он был просто потрясающий. И то, что туда приехали воинские подразделения из других стран, – это здорово. И то, что там были руководители других стран, пусть в основном постсоветских – это тоже здорово», – заявил политолог Сергей Михеев.

«Кого там не хватало – так это Украины. Украинцы, которые на самом деле вместе с нами наследники этой Победы в полном объёме. Они сами себя кастрировали – исторически, духовно, культурно, как хотите, и лишили себя этой Победы», – добавил эксперт.

«То есть, не хватало президента, который чувствует себя наследником Ковпака, а не Бандеры», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«По-моему, на 65-ю годовщину приезжала сюда рота украинских десантников и маршировала в составе парада на Красной площади. И выглядело это правильно, потому что мы один народ и наследники этой Победы мы одни. А те, кто сам себя этого лишил, что с ними сделаешь – больные люди», – добавил Сергей Михеев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву, даже если бы получил приглашение.