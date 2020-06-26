26.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Парад Победы, Россия, Украина
Просмотров:

Поведение Зеленского сравнили с самокастрацией


Украина имела полное право наравне со всеми участвовать в Параде Победы в Москве, однако правящая верхушка в Киеве объявила себя наследниками гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, а не героев Великой Отечественной войны.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается самого парада, на мой взгляд, он был просто потрясающий. И то, что туда приехали воинские подразделения из других стран, – это здорово. И то, что там были руководители других стран, пусть в основном постсоветских – это тоже здорово», – заявил политолог Сергей Михеев.

«Кого там не хватало – так это Украины. Украинцы, которые на самом деле вместе с нами наследники этой Победы в полном объёме. Они сами себя кастрировали – исторически, духовно, культурно, как хотите, и лишили себя этой Победы», – добавил эксперт.

«То есть, не хватало президента, который чувствует себя наследником Ковпака, а не Бандеры», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.


«По-моему, на 65-ю годовщину приезжала сюда рота украинских десантников и маршировала в составе парада на Красной площади. И выглядело это правильно, потому что мы один народ и наследники этой Победы мы одни. А те, кто сам себя этого лишил, что с ними сделаешь – больные люди», – добавил Сергей Михеев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву, даже если бы получил приглашение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть