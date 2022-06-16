«Повелеваю вам» – Захарова не сдержала эмоций в общении с американским журналистом

Новости Украины

Запад сам провалил переговорный процесс о реинтеграции республик Донбасса в состав Украины, поэтому считать, что ситуация там обострилась после 24-го февраля этого года – неверно.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговорный процесс был о реинтеграции Донецка и Луганска на определенных условиях, с чем согласился киевский режим и Донецк, и Луганск, и соответствующую работу по содействию этому процессу взяли на себя члены «Нормандского формата». Эти переговоры были не об улучшении экономических условий жизни Донецка и Луганска, эти переговоры были не о гуманитарной составляющей Донбасса – эти переговоры были о том, как эти территории будут реинтегрированы в территорию Украины. Получится это или не получится – зависело от участников процесса. Этого не получилось, и причина этому – киевский режим, за спиной которого стоял Вашингтон. А сейчас делать вид, что этого не было и история началась только в 22-м году не надо – нет, это долгая история, она имеет свою логику и так далее», – заявила Захарова.

Представитель МИД также не сдержала эмоций в общении с журналистом американского телеканала CNN, который обвинял Россию в агрессии, призвав его лично съездить на Донбасс или, хотя бы, пообщаться с присутствовавшими на форуме коллегами из Донецка.

«CNN не может себе этого позволить, потому что редакция находится в Соединенных Штатах Америки и никогда их туда не отправит, потому что тогда они должны будут рассказать правду… Я вам даю, лично вам даю разрешение, разрешаю, можно сказать, повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании и является вашим коллегой, журналистом. Начните с него, поговорите с ним. Вам же никогда не разрешат этот материал показать, вы же знаете это лучше меня. И никогда эти материалы не появятся на CNN, потому что вокруг штаб-квартиры тогда начнут ходить кругами заказные демонстранты и вас начнут отменять точно так же, как всех других, кто показывает правду. Еще раз говорю, какое вам нужно разрешение, чтобы взять интервью у человека, который приехал с Донбасса? Никакого не нужно разрешения. Я вам разрешила, он тоже – поговорите с ним, он вам расскажет правду», – призвала она.