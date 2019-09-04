Поверенный США на Украине привез американскую лапшу для «свидомых» ушей

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретился в Киеве с коллективом Дипломатической академии Украины имени Удовенко при МИД.

В ходе встречи американец разразился русофобской речью, ничуть не стесняясь откровенного перекручивания и однобокого толкования фактов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задумайтесь над временем от окончания войны в 1945 году и до 2014-го. За этот период не было ни одной большой войны на этом континенте благодаря усилиям многих стран и игроков», – заявил Тейлор, не став упоминать о войнах на Балканах.

«Этот период закончился в 2014 году, когда Россия оккупировала Украину. Это первая после окончания Второй мировой войны попытка вооружённым путём поменять границы», – добавил американский дипломат.

При этом он не стал упоминать натовские бомбардировки Белграда, одним из результатов которых стало расчленение Сербии.

Дипломат подчеркнул, что Украина, Европа, Канада и США плечом к плечу сражаются с «российской агрессией», после чего опустился до откровенной антирусской пропаганды.

«Нужны огромные усилия, чтобы выполоть сорняки российской агрессии. Если мы не будем полоть этот сад, не будем оказывать сопротивление, джунгли вернутся назад. И не только ради Украины мы должны следить за этим садом. То, что русские испытали на Украине, они пытаются перенести этот опыт и использовать это в Европе и США…Если мы не остановим Кремль, то мы с вами на пути к несвободе, который проходит через Украину, Восточную и Западную Европу и аж до американского континента», – сказал Тейлор.

«Очень многие считают, что историческая арка склоняется к рыночной экономике и либеральной свободе. Люди склонны думать, что победа над Путиным неминуема…Я вернусь к тому, с чего начал, что Украина является эпицентром на переднем плане этой битвы», – подытожил представитель США.