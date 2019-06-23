23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Права человека, США, Украина
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Поверенный США пожелал участникам марша КиевПрайд «приятного и прекрасного дня»

Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает со ссылкой на сообщение в Twitter посольства США в Украине.

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“Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации”, – цитирует Тейлора посольство.

Напомним, акции в рамках “КиевПрайд” начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.

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