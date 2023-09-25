«Поверили кое-кому» – Живов возмутился отсутствием бомбоубежищ в Крыму и Севастополе

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Самоуспокоение и вера в собственную неуязвимость привели к тому, что за полтора года боевых действия города Крыма не снабжены достаточным количеством бомбоубежищ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер, политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается впечатление, что война стала совсем народная, то есть – народ сам в неё воюет. Вот, начались ракетные прилёты по Севастополю – и выяснилось, что за полтора года бомбоубежища не готовы. И я уверяю, в Крыму тоже никто ничем не занимался. Видимо, не планировали, что в Крым начнут лететь ракеты. Потому что кто-то сказал, что если в Крым прилетят ракеты, то мы всеми силами и средствами врага ударим. В таком контексте, зачем заниматься бомбоубежищами, если официальное лицо сказало. И вот, начало прилетать, и оказалось, что ими надо было заниматься», – сказал Живов.

Он возмутился, что российские чиновники часто самоустраняются от решения проблем.

«А суть в том, что в Севастополе сказали, что у них нет миллиардов на бомбоубежища, так что, волонтёры и жители, давайте как-то сами приводите в порядок, мы вас только проконсультируем. И то же самое у нас на фронте: «Поскольку у нас дефицит, вот вам подъёмные, идите и сами себе всё купите – броники, каски, и всё остальное». Это выглядит странно», – добавил журналист.