«Поверили кое-кому» – Живов возмутился отсутствием бомбоубежищ в Крыму и Севастополе

Владимир Гладков .  
25.09.2023 19:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


Самоуспокоение и вера в собственную неуязвимость привели к тому, что за полтора года боевых действия города Крыма не снабжены достаточным количеством бомбоубежищ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер, политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самоуспокоение и вера в собственную неуязвимость привели к тому, что за полтора года боевых...

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«Складывается впечатление, что война стала совсем народная, то есть – народ сам в неё воюет.

Вот, начались ракетные прилёты по Севастополю – и выяснилось, что за полтора года бомбоубежища не готовы. И я уверяю, в Крыму тоже никто ничем не занимался.

Видимо, не планировали, что в Крым начнут лететь ракеты. Потому что кто-то сказал, что если в Крым прилетят ракеты, то мы всеми силами и средствами врага ударим. В таком контексте, зачем заниматься бомбоубежищами, если официальное лицо сказало. И вот, начало прилетать, и оказалось, что ими надо было заниматься», – сказал Живов.

Он возмутился, что российские чиновники часто самоустраняются от решения проблем.

«А суть в том, что в Севастополе сказали, что у них нет миллиардов на бомбоубежища, так что, волонтёры и жители, давайте как-то сами приводите в порядок, мы вас только проконсультируем.

И то же самое у нас на фронте: «Поскольку у нас дефицит, вот вам подъёмные, идите и сами себе всё купите – броники, каски, и всё остальное». Это выглядит странно», – добавил журналист.

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