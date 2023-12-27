Поверим и простим? Участники «голой вечеринки» массово принесли извинения

Участники скандальной «голой вечеринки» начали массово приносить публичные извинения.

Первым вывесил ролик Филипп Киркоров, который ранее пытался кулуарно «утрясти вопрос» с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Видимо, этого оказалась мало для того, чтобы номера Киркорова остались в новогодних «голубых огоньках». Певец уверяет, что на «голую вечеринку» он «заглянул на пять минут», но теперь его имя, «как обычно, громче других звучит».

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«В жизни каждого человека бывают истории, когда зашел не в ту дверь. Я не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И я ушел. Я не буду перекладывать ответственность на других. В нынешнее героическое время не может народный артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», – скромно заявил Киркоров.

Он заверил, что он «патриот и не предавал», но осознает свою ошибку и надеется, что она не повлечет ограничение его творчества.

Следующим выступил Дима Билан. Он заверил, что его визит на «голую вечеринку» был «краткосрочным и джентельменским», а сам он был одет в водолазку, объемный плащ, брюки и ботинки. Также певец не планировал фиксировать свое присутствие на мероприятии в соцсетях.

«Я прекрасно понимаю негодование наших людей и ребят, которые защищают нас на передовой. Я включен в новостную повестку», – сказал Билан.

Обвинения в свой адрес певец назвал «дезинформацией и клеветой», заверил в своей поддержке СВО, но покаялся за то, что мало рассказывает о своей благотворительности.

И только Лолита Милявская честно призналась в том, что у нее «накопилась усталость, и хотелось оторваться», а к критике она отнеслась с иронией.

«Но выяснилось, что не понравилось это такому количеству людей… Пишут письма с просьбой запретить меня, вырезать из всех новогодних передач. Наверное, справедливо. Я не люблю, как в детском саду: я никогда так больше не буду. Никто не знает, что будет, кого сорвет. Давайте попробуем вместе новогоднее настроение сохранить», – предложила Лолита.

Последней выступила скандальная тележурналистка Ксения Собчак, которая еще пару дней назад отвергала укоры по поводу шабаша во время гибели людей в зоне СВО, подчеркивая, что «никакой траур не может длиться вечно». Теперь она заявила, что и дальше бы поддерживала участников «голой вечеринки», подвергавшихся «массовой травле», если бы организатор мероприятия блогер Анастасия Ивлеева вдруг публично не покаялась.

Теперь Собчак признает, что демонстрация фото и видео вечеринки была неуместной, глупой и безвкусной «особенно в такое неподходящее время».

«Отмена артистов, участвовавших там, разговоры об идеологической диверсии – это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлость», – сказала Собчак.

В финале она, как и остальные кающиеся, призналась в любви в стране (остаётся вопрос – к России или Израилю?), но ей, как обычно, никто не поверил.

«Всего несколько дней назад, разглагольствуя о трауре, она была похожа на человека, разложившего застолье рядом с умирающим. А теперь – «извиняйте, вечеринка не совпала с моим чувством прекрасного». Если поставить рядом два видео, то становится даже как-то гаденько – ну неужели непонятно, что беспринципный отказ от собственных слов выглядит ещё отвратительней, чем вечеринка», – прокомментировала откровения Собчак член Совета по правам человека Марина Ахмедова в своем тг-канале.

«Это реальный страх. Слов много, но суть не замаскировать – извинения. Скандал с «голой вечеринкой» – это хорошая прививка и предупреждение всем, кто тоже собирается сделать какую-нибудь глупость, подозревая, что это получит социальный резонанс. Президентская кампания должна быть чиста, особенно с учетом неожиданностей на фронте. И за такие ошибки следующие «вредители» будут платить гораздо дороже», – написал политолог Марат Бааширов.

Его коллега Максим Жаров недоумевает, поскольку был уверен: Собчак пошла на «голую вечеринку» по заданию Кремля, чтобы перебить скандалом какое-то другое событие.

«Извинения Собчак усиливают впечатление отсутствия хотя бы минимального взаимопонимания между ключевыми модераторами российского медиа-поля на входе в кампанию-2024. Когда Собчак по собственной инициативе или «по запросу» принимала решение о «подкрутке» этой вечеринки, думал ли кто-нибудь о том, что этой темой нельзя «покрыть» некий существующий в инфополе негатив? Извинения Собчак означают, что нет, никто об этом не думал. Это-то и тревожит сильнее всего», – написал Жаров.

Испытывает ли скандальная «блондинка в шоколаде» страх или смятение, нужно еще посмотреть, а вот организатору «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой приходится несладко.

На нее подан иск в Хамовнический суд на 1 млрд рублей, под которым стоят 23 подписи. Истцы требуют перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«То, что произошло у этой девушки, это за гранью разумного, особенно в то время, когда у нас за ленточкой погибают ребята. Все должно быть предельно жестко. Людей надо наказывать, лишать их званий, не давать возможность появляться на экране. Это уже не их профессия. Они нагадили по максимуму», – сказал один из истцов, актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков.

Адвокат Александр Трещев пояснил, что к иску «может присоединиться всея страна».

«Как они пришли с голой задницей, так пусть и убираются. Мы бываем в разных странах, но нигде нет таких глупых, жадных и уродливых персонажей», – сказал Трещев.

Но иском неприятности Ивлеевой не исчерпываются. МТС убрал ее из списка амбассадоров компании (это минус доход 3 млн рублей в месяц), а банк «Тинькофф» прекратил с Анастасией сотрудничество.

«Так и работает гражданское общество. Персонаж становится токсичным и его изымают из обращения. Понятно, что по табели о рангах отечественной «элиты» Ивлеева – мелкая сошка, хотя и сравнительно известная. Любой маркетолог, владелец ресторана, гостиницы, организатор вечеринок, концертов, театральный и кинопродюсер, а так же обладатель «персонального бренда» должен понимать, что любая публичная ассоциация его бизнес с Собчак – это огромный и ничем неоправданный риск. Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров и Лолита Милявская не дадут соврать», – пишет публицист Сергей Мардан.

«Ивлеева, раскаяние должно быть деятельным. Например, снять с себя украшения за десятки миллионов рублей, надеть белый халат и медсестрой на пару недель в военный госпиталь. Посмотреть на ужасы войны, прочувствовать боль и страдания людей и понять своей маленькой, никчемной, обезображенной перекисью водорода головой, что в стране сейчас не время для голых вечеринок и блядства, а время сострадания и помощи», – замечает журналист Дмитрий Борисенко.