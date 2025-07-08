«Поверьте мне»: Запад пожертвует не только Украиной, но и Прибалтикой – Дацюк
В случае прямого военного столкновения с Россией, НАТО готова пожертвовать даже Прибалтикой, не говоря уже об Украине.
Об этом на канале «NemyriaLive» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поверьте мне, в случае прямого столкновения линия размежевания между Россией и Европой пройдет намного ближе к их границам, нежели линия в отношении Украины.
Поскольку понятно, что Европа при всем при этом может даже пренебречь странами Балтии. Просто пренебречь. Они снова окажутся в российской оккупации», – сказал Дацюк.
«И Европа снова переведет эту проблему в правовую плоскость. Они это не будут признавать, они будут говорить, что это незаконно. Россия будет под санкциями. Но это рассматривается Европой и США как та цена, которую они готовят заплатить. Все страны Балтии отлично это понимают.
С этой точки зрения попытка [Киева] показать, что вот как Россия вошла в Европу и сразу угрожает и Берлину и Парижу – это все утопия, этого не будет», – добавил он.