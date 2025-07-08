«Поверьте мне»: Запад пожертвует не только Украиной, но и Прибалтикой – Дацюк

Вадим Москаленко.  
08.07.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае прямого военного столкновения с Россией, НАТО готова пожертвовать даже Прибалтикой, не говоря уже об Украине.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прямого военного столкновения с Россией, НАТО готова пожертвовать даже Прибалтикой, не говоря...

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«Поверьте мне, в случае прямого столкновения линия размежевания между Россией и Европой пройдет намного ближе к их границам, нежели линия в отношении Украины.

Поскольку понятно, что Европа при всем при этом может даже пренебречь странами Балтии. Просто пренебречь. Они снова окажутся в российской оккупации», – сказал Дацюк.

«И Европа снова переведет эту проблему в правовую плоскость. Они это не будут признавать, они будут говорить, что это незаконно. Россия будет под санкциями. Но это рассматривается Европой и США как та цена, которую они готовят заплатить. Все страны Балтии отлично это понимают.

С этой точки зрения попытка [Киева] показать, что вот как Россия вошла в Европу и сразу угрожает и Берлину и Парижу – это все утопия, этого не будет», – добавил он.

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