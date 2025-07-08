«Поверьте мне»: Запад пожертвует не только Украиной, но и Прибалтикой – Дацюк

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В случае прямого военного столкновения с Россией, НАТО готова пожертвовать даже Прибалтикой, не говоря уже об Украине.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поверьте мне, в случае прямого столкновения линия размежевания между Россией и Европой пройдет намного ближе к их границам, нежели линия в отношении Украины. Поскольку понятно, что Европа при всем при этом может даже пренебречь странами Балтии. Просто пренебречь. Они снова окажутся в российской оккупации», – сказал Дацюк.