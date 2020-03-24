«Повесим вас всех!» – неонацисты сорвали заседание райсовета в Херсонской области

24.03.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Украинские праворадикалы обвинили депутатов Генического районного совета в работе на «агрессора» и пригрозили их убить.

Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube-канале «Новый визит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Перепалка началась перед началом заседания совета. Один из наци, представившийся представителем ветеранской организации и экс-боевиком сформированного из расистов и неонацистов подразделения «Азов», обвинил главу райадминистрации Андрея Евстратова в тесной дружбе и сотрудничестве с его предшественником, «сепаратистом» Рустемом Немитуллаевым, который поддерживал Антимайдан, а после переехал в Крым.

«У нас есть информация, что сегодня совершаются всякие действия и провокации для того, чтобы расшатать ситуацию в этом регионе. Мы владеем информацией, что в Киев приезжали люди из Чечни от Немитуллаева, и там пробовали расшатать ситуацию и задавали вопросы», – заявил радикал, также заявив, что по сравнению с Волынью ситуация в Херсонской области ужасающая – тотальная нищета и рабовладельческий строй.

Однако Андрей Евстратов от любых связей со своим предшественником отрёкся, подчеркнув, что раньше их связывали исключительно рабочие отношения.

«А вы были, когда Немитуллаев проводит сессию райсовета и призывал расквартировать, накормить и напоить русские войска, которые зайдут в этот район?», – спросил нацист.

Евстратов отрёкся и от этих обвинений, заявив, что в то время работал в других районах. В этот момент не выдержал один из находившихся в зале депутатов, заявивший, что подобных сессий не было, да и парламентарии не позволили бы их провести. В ответ праворадикал сослался на видео в YouTube.

«Сейчас вопрос эпидемии. Мы не знаем, что будет с районом. У медиков нет ни повязок, ничего», – добавил возмущённый депутат.

«Мы знаем, что тут куча депутатов, которые «под шубой» у Немитуллаева. Повесим всех! Повесим всех, кто будет сюда тянуть Русский мир! И тебя первого повесим», – на чистом русском языке вмешался в перепалку другой нацист, после чего они покинули зал.