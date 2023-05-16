Повестка Хиросимы: Украина намерен сформировать четыре эскадрильи из F-16

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Украина надеется получить несколько десятков американских истребителей F-16.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

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«Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак», – сказал Сак.

По его словам, американские истребители нужны, чтобы противодействовать применению российских планирующих авиабомб, поскольку Украина не имеет «ничего, чтобы остановить» российские самолеты, которые их переносят

Он уточнил, что Украина надеется получить от 40 до 50 F-16 , чтобы сформировать три или четыре эскадрильи.

«Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16», – заявил советник министра обороны Украины.

Кроме того, было сказано, что президент Зеленский получил заверения от западных союзников во время своего последней поездки в Европу, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

При этом Зеленский хочет, чтобы вопрос истребителей был основным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве.

«Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, они имеют важный голос в международной коалиции, и Украина хотела бы, чтобы они поощряли таких союзников, как США и Турция», – добавил Сак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Великобритания начинает обучение украинских экипажей и работу с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 ВСУ.