«Повестка Украины никак не отразится на наших выборах, развивайтесь сами» – посол Израиля в Киеве

Новости Украины

Вопросы, которые волнуют израильтян, это, прежде всего, вопросы своей страны и того региона, в котором расположено их государство, а Украине, вместо того, чтобы жить в поисках вечной поддержки, стоило бы начинать развивать собственную самодостаточность.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос о том, будет ли проблематика войны на Украине разыгрываться израильскими политиками на выборах, посол разочаровал ведущую, что украинские события не очень волнуют израильских избирателей.

«Пока вопрос войны в Украине не является фактором в избирательной кампании. Есть много вопросов, которые определяют ход избирательной кампании. В основном этот вопросы, которые касаются Ближнего Востока, безопасности, это вопросы экономики, вопросы, которые напрямую касаются израильтян. А вопросы внешней политики, в том числе и вопрос войны в Украине, они, все-таки, не на первом плане в этой избирательной кампании. Это не значит, что израильтяне равнодушны к тому, что происходит в Украине. Мы очень внимательно и с большой симпатией следим за тем, что происходит, и поддерживаем Украину. Поддерживаем украинский народ. У нас в Израиле более полумиллиона выходцев из Украины, и вы знаете об этом, и они, конечно, находятся на связи со своими друзьями, родственниками в Украине. Очень активно сопереживают и поддерживают украинцев. Но Израиль находится на Ближнем Востоке. Израиль не часть этого региона (Европы – прим. ред.). Поэтому всё, что происходит на Ближнем Востоке, для нас имеет первостепенное значение и влияет больше всего на то, что происходит в Израиле», – сказал дипломат, ни словом не упомянув об израильских выходцах из России и их позиции по СВО.

Также ведущая задала вопрос о том, чему Украина может научиться у Израиля, который воюет уже восьмой десяток лет. Бродский ответил, что Украине надо стать самодостаточной, как в своё время – Израиль.

«Есть несколько вещей, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание. Это – прежде всего, самостоятельность в плане защиты собственной безопасности. То, к чему Израиль пришёл после десятилетий военного конфликта. И это то, к чему в итоге придёт Украина. Это способность самостоятельно заботиться о безопасности своих граждан и быть самодостаточным в военном плане и в плане безопасности государства», – высказался посол.