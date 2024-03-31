«Повезёт, если успеем получить половину западной помощи» – СБУшник

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Украинской армии повезёт, если в Киев дойдёт хотя бы половина обещанной Западом военной помощи, и хотя бы часть её окажется пригодной к использованию.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная помощь идёт потихонечку. Но в таком количестве, которое нам необходимо по штатной численности, будет ещё долго-долго идти. Дай-то бог, чтобы 50% ещё дошло из того, что дают», – сказал отставной полковник.

«И второй вопрос – эти снаряды новые, или находились где-то на НЗ? Процент взрыва какой будет, это тоже считайте. Если новые, будет 90% взрываться, а если старые? 60-70%, может быть, 50% – в зависимости от того, где и как хранились», – добавил Стариков.