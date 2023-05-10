«Повезли на электрокаре для ветеранов»: российские СМИ обратили внимание на нездоровый вид Лукашенко

Вчера на торжествах в Москве. Посвященных празднованию 9 Мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко выглядел больным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет сепецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников в материале, посвященном празднованию 9 Москве.

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«Производил впечатление своим нездоровым видом президент Белоруссии Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия. (И, наверное, это были не одни такие носилки… На каждом углу…) Но хотя бы ему удалось погреться на солнышке», – рассказывает автор.

По его словам, когда лидеры собирались идти возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата, у Мавзолея Владимира Путина отвлек президент Белоруссии.

«Он что-то объяснял Владимиру Путину. Как выяснилось — почему он не пойдет вместе со всеми. Александру Лукашенко и правда было очень нехорошо. Но он старался. Он хотел быть у могилы Неизвестного солдата. В конце концов ему дали электрокар, предназначенный для перевозки ветеранов (таких электрокаров выстроилось уже шесть или семь на площади), и этот электрокар с президентом Белоруссии двигался за шеренгой президентов, которая шла очень даже не спеша. В конце концов, в этой шеренге были люди тоже очень немолодые (и все они еще приветствовали трибуны, и не дай бог, запнулись бы или еще что-то), – пишет журналист.

Он добавляет, что на этом фоне своей спортивной формой выделялся преемник Гурбангулы Бердымухамедова в роли президента Туркменистана, непосредственно его сын Сердар Бердымухамедов — прежде всего идеальной спортивной формой или даже формами. Он выглядел даже просто вызывающе, особенно на фоне электрокара с Александром Лукашенко.

«Надо сказать, что на рабочем завтраке, а проще говоря, за обедом, который устроил для коллег Владимир Путин, Александра Лукашенко уже не было. Тут уж он отпросился. А что, чуть не вся страна уже за столами сидела. Причем имя ей — СССР», – резюмирует Колесников.