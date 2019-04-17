Повезло дураку: за фигляра Зеленского всё сделают другие

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешняя украинская «элита», пришедшая к власти в результате Майдана, будет осуждена за свои преступления именно теми структурами, которые она курировала на протяжении пяти лет. В этом заключается неизбежность исторического момента на Украине: шоумену Владимиру Зеленскому остаётся только плыть по течению и эксплуатировать объективно складывающуюся повестку.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявили экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот и член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем ниже рейтинг Порошенко, тем свободнее работают суды. Сегодня Государственное бюро расследований объявило о том, что они начали процесс против Турчинова, Яценюка, Пашинского, и всей остальной шоблы, которая дорвалась до власти. Обвиняют их в госперевороте, сдаче Крыма, убийстве людей и всём остальном.

Когда наш западный сосед (Польша – прим. ред.) говорит: «На Украине не всё так складывается, и вообще, она никогда не вернётся к России», вы не можете понять, что сотрудничество или поворот к России – это поворот к правде. Что не было никакого Майдана, а был госпереворот, что людей убивали те самые, которые скакали на Майдане. Вся эта правда вскрывается, девять томов дел», – сказал Кот.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов отметил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский этими уголовными делами прикроет полное отсутствие собственной повестки и чёткого плана.

«Очень важный момент, на который Юрий обратил внимание: этот иск по поводу Крыма и Майдана – это колоссальный инструмент в руках Зеленского. Потому что у него нет позитивной повестки ни по Крыму, ни по Донбассу. И сегодня, получив этот инструмент, он обратится к украинскому народу и скажет: «Вот посмотрите, кто продал Украину. Не Путин виноват, а Порошенко и вся его банда. Из-за них мы Потеряли Крым, Донбасс, и так далее». Вот в какую повестку это оборачивается», – добавил эксперт.