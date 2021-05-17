«Повинен в смертях» – Порошенко объявил себя приговором Зеленского

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина превратилась в «офисно-президентскую» республику, а потому вся ответственность за смерти в результате провала антиковидной кампании лежит лично на Владимире Зеленском.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни Степанов (министр здравоохранения Украины – ред.), ни министр экономики, ни министр инфраструктуры не были министрами. У нас министрами работает Зеленский. У нас нет парламентско-президентской республики, у нас офисно-президентская республика, где Зеленский и глава его офиса руководят всем.

Наше предложение – в отчёт о выполнении постановлений правительства обязательно добавить отчёт об использовании денег антиковидного фонда и привлечении к ответственности. Я прошу отметить, что мы не защищаем Степанова, Степанов должен быть снят вместе с правительством и, возможно, окажется за решёткой. Но ключевую ответственность за ужасные смерти украинцев несёт Зеленский», – заявил Порошенко.