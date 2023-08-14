«Повлиял только приказ сверху» – военкор рассказал об отношении жителей Донбасса к нацистам

Только жёсткий приказ сверху заставил воюющих на передовой жителей Донбасса начать брать в плен неонацистов.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, будет ли российская армия «брать противника в плен – или уничтожать».

«В Донецке – второй вариант. Потому что сильно насолили, их очень ненавидят.

Прошлым летом был период, когда пленных на нашем направлении вообще не было. А потом усилилась комендатура, по фронту прошли строгие команды, и стали их собирать в одном месте. Появились каналы связи. То есть, стали за этим следить, и появились условия для сдачи в плен.

Но если брать настроения, то наши очень злые за то, что они здесь творят. Здесь такой нарратив идёт, что они другие люди уже, заражённые… ненависть к нам, и проще вот так», – рассказал Хайруллин.