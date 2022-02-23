«Повод к окончательной декоммунизации»: ФСБ заявляет о предотвращении взрыва в Крыму

ФСБ предотвращен террористический акт в Республике Крым, говорится в сообщении спецслужбы. По данным местных СМИ, взрыв должен был произойти в храме недалеко от гостевого домика для вип-пассажиров симферопольского аэропорта.

«Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.

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В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет. Кроме того, в адресах их проживания изъята символика «Правого сектора».

В отношении задержанных будут приняты соответствующие процессуальные решения», – говорится в сообщении.