«Повод к окончательной декоммунизации»: ФСБ заявляет о предотвращении взрыва в Крыму
ФСБ предотвращен террористический акт в Республике Крым, говорится в сообщении спецслужбы. По данным местных СМИ, взрыв должен был произойти в храме недалеко от гостевого домика для вип-пассажиров симферопольского аэропорта.
«Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения.
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В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества.
В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет. Кроме того, в адресах их проживания изъята символика «Правого сектора».
В отношении задержанных будут приняты соответствующие процессуальные решения», – говорится в сообщении.
Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов напомнил, что «Владимир Путин в обращении к нации предупреждал о подготовке уничтожения УПЦ МП со стороны киевского режима».
«У «Правого сектора» есть списки всех священников-интеллектуалов, сторонников единства Великой, Малой и Белой России. Ярош готовит террористические захваты храмов в Новороссии. Одновременно американские спецслужбы планируют дискредитацию ведущих миссионеров.
Любая акция против УПЦ МП является поводом к окончательной декоммунизации Украины по Путину. То есть, закрытию «проекта Украина», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».
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