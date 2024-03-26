«Повод ввести войска НАТО»: американский аналитик раскрыл цель теракта в Москве

Константин Серпилин.  
26.03.2024 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Теракт в «Крокусе» был организован украинскими спецслужбами, чтобы спровоцировать Россию на жёсткий ответ, после которого у Киева появятся новые аргументы для усиления западной помощи.

Об в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт в «Крокусе» был организован украинскими спецслужбами, чтобы спровоцировать Россию на жёсткий ответ, после...

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«Что выиграет Украина от смертоносной атаки на невинных мирных жителей, в основном молодых людей, в пригороде Москвы?» – поинтересовался ведущий.

«Они надеются, что это подорвёт доверие к Владимиру Путину, создаст раскол между Путиным и службами безопасности. Некоторые считают, что в прошлом Путин был, возможно, слишком мягок в отношении терроризма.

И службы хотят быть гораздо жёстче в надежде, что это спровоцирует Россию на ответную реакцию. А затем, как вы знаете, даст Украине некоторую надежду на получение дополнительной военной помощи Запада в виде войск на местах.

Но ты же знаешь, что Россия не клюнет на эту приманку», – объяснил американский аналитик.

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