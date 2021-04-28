«Повоняют и забудут»: Экс-боевик АТО Илья Кива стал новым украинским «учёным»

28.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

26 апреля 2021 года в Киеве не только отметили очередную годовщину Чернобыльской трагедии, но и произошло еще одно событие, привлекшее куда большее внимание прессы, политоты и пользователей соцсетей. Скандально известный нардеп от партии ОПЗЖ, в прошлом боевик АТО, правосек, главный украинский социалист и руководитель Управления МВД Украины по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Илья Кива защитил диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

Все 13 членов комиссии Института подготовки кадров Государственной службы занятости Украины, где и защищался Кива, единогласно одобрили текст, представленный новоявленным кандидатом наук. Отныне, благодаря научной степени, Кива не только получит звучную приставку к собственной фамилии на визитке, но и будет иметь прибавку +15% к своей депутатской зарплате, которая выплачивается ему из денег украинских налогоплательщиков.

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Тем не менее, защита не обошлась без громкого по украинским меркам скандала. Поскольку Кива – фигура известная и одинаково одиозная, как для сторонников антимайдана, так и для грантоедов-майданщиков, к любым действиям, связанным с его персоной, приковано значительное внимание СМИ. А СМИ нынче на Украине работают в одни ворота.

Так что соросята нашли способ отомстить своему обидчику, который, после своего обращения из националистического Савла в медведчуковского «Павла» регулярно упражняется в оскорблениях в адрес своих бывших побратимов из националистического лагеря, а также проходится по внешнему управлению Украиной со стороны Запада и структур Сороса.

Одна из таких структур – редакция грантоедского проекта Bihus.Info, специализирующегося на заказных сюжетах против украинских политиков и чиновников (в частности, именно они раскрутили скандал с коррупцией в Укроборонпроме, похоронивший Порошенко на выборах-2019), выступила в качестве медиакиллера Кивы.

Из опубликованного на сайте «бигусов» сюжета следует, что Кива, якобы, соврал об участии в двух научных конференциях и сопроводил свою научную диссертацию тремя поддельными справками – от МАУП (вуза, имеющего на Украине устойчивую репутацию торговца дипломами), от Офиса генпрокурора и от некоей общественной организации «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению». Интересно, что генпрокурор Ирина Венедиктова, когда ее приперли к стенке, ушла в отказ – мол, никаких справок Киве не выдавали.

Что интересно, текстов научных тезисов нардепа в сборниках, опубликованных по итогам конференций с его якобы участием, дотошные расследователи так и не нашли. Более того, организатор этих мероприятий на камеру заявила, что не припоминает участия в них Кивы.

Более того, если верить «бигусам», то одна из статей Кивы, напечатанная на английском языке, представляет собой «плохо сделанный перевод иностранного источника через Google Translate».

Ушли в глухую оборону, отказавшись отвечать на вопросы, не только научный руководитель Кивы, но и его официальные научные оппоненты на защите, дав почву для предположений о срежиссированности самой защиты, где роли всех участников были расписаны заранее, как в театральной постановке.

А вот в Миносвиты заверили, что у них претензий к научной добросовестности новоявленного кандидата наук нет. В общем, «товарищ Кива, вы большой ученый», – мог бы спеть по такому случаю Юз Алешковский.

И на этом как бы все. Но не все. На самом деле случай Кивы хоть и распиарили до небес его противники-грантоеды, однако это далеко не первый пример того, как украинские топ-чиновники, крупные политики и бизнесмены банально покупают за деньги дипломы престижных вузов, кандидатские и докторские диссертации, звания докторов наук, профессоров и даже академиков.

Эта проблема существует с момента распада СССР, когда вместе с бывшей сверхдержавой рухнула, уйдя в небытие, и советская система контроля качества научных аттестаций. Именно тогда научные звания превратились в престижный довесок к тугому кошельку амбициозных коммерсантов, а в СМИ начали светиться целые выводки «окадемиков», самым известным из которых был, без сомнения, «проффесор» Янукович.

Недалеко от него ушел и Литвин – бывший кучмовский глава Верховной Рады, да и обладатель поддельного диплома Гарварда – экс-министр юстиции времен Ющенко Роман Зварич. При Порошенко в прессе раздули дело о липовом дипломе о высшем образовании экс-заместителя главы СБУ Андрея Кислинского.

Уже при Зеленском разгорелся скандал с обвинениями в адрес нынешнего министра образования Шкарлета. Чиновника обвиняли в плагиате, на котором построена его диссертация. Впрочем, тогда это дело быстренько замели под ковер, а то неудобно – министр – и плагиатчик. Так что грантовые активисты, уже было поднявшиеся в атаку на министра, остались ни с чем.

Даже нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов – классический «человек в малиновом пиджаке» родом из бандитских 90-х, и тот до войны умудрился обзавестись степенью магистра менеджмента и должностью старшего преподавателя на кафедре менеджмента одного из луганских университетов, где его, впрочем, ни разу не видели живьем ни студенты, ни предполагаемые коллеги по работе.

Понятно, что бизнес-конвейер по написанию липовых диссертаций был бы невозможен без активного участия в этом процессе за деньги «научных негров» из числа действительно профессиональных ученых и преподавателей. Легкие и притом большие деньги достаточно быстро растлили украинскую науку и образование, нивелировав и сами научные степени и звания. Ведь, в одном ряду с теми, кто добился их по заслугам, стоят и те, кто купил их за сало и деньги.

Вскользь замечу, что ровно та же история произошла со званием Героя Украины. В списке которых, наряду с космонавтами, красуются лоснящиеся рожи отъявленных казнокрадов или националистических упырей.

Понятно, что разоблачения «бигусов» Киве – до одного места. С него как с гуся вода. Как любит говорить еще один герой украинской современности Зорян Шкиряк – «повоняют и забудут». Зато 15 процентная прибавка к окладу за счет бюджета – останется.

Ну а украинская наука будет еще долго отмываться от подобных скандалов, в расчете получить хоть какие то места в престижных международных рейтингах. Процесс скольжения вниз с каждым годом лишь убыстряется.

Впрочем, толстокожим украинским академикам, как и их коллегам в кавычках и с буквой «о» – не привыкать. Чай, не девственницы на выданье, за эти годы видели и не такое.