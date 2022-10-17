Повсеместная паспортизация жителей ДНР начнётся с 20 октября

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Новости Украины

Никаких сложностей для получения российского паспорта для жителей ДНР не будет на всей территории РФ.

Об этом в ходе прямой линии с жителями республики рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В одном из вопросов попросили уточнить, когда можно будет поставить местную прописку в паспорте гражданина РФ, и где планируется выдача документа.

«[Тем, кто подал документы на паспорт] после 4-го октября уже непосредственно будет ставиться штамп сразу с местом регистрации по месту жительства, то есть с адресами Донецка, Макеевки, Горловки и других населённых пунктов ДНР. В паспорта РФ, которые были выданы до этого периода, будет так же ставиться штамп с пропиской. Порядок, каким образом он будет происходить, сейчас прорабатывается. Никаких сложностей с этим тоже не будет. В экспериментальном виде я уже видел паспорта, в которых проставлены штампы с местной пропиской. Что касается пунктов в ДНР, с 20-го октября будут открыты первые пункты приема документов. Два в Донецке, в Енакиево, в Харцызске и в Мангуше. Почему именно в этих населённых пунктах? Потому что там наиболее подготовленные сотрудники уже находятся на месте. До конца 2022-го года планируется открытие пунктов приёма документов на получение паспортов во всех территориальных подразделениях миграционной службы республики», – сообщил Пушилин.

Следующий вопрос касался паспортов ДНР.

«Официально заявляю, что приём документов на получение паспортов гражданина ДНР, а также их выдача прекращены. Те паспорта ДНР, которые есть у граждан на руках, продолжают действовать, срок пока не определён. Он зависит от того, насколько быстро мы сможем физически организовать выдачу паспортов РФ. Новых паспортов гражданина ДНР уже не будет, теперь это уже история», – ответил врио главы республики.

Что касается паспортизации граждан с ограниченными возможностями передвижения, то при наличии документов, подтверждающих недееспособность лица, паспорт РФ может быть выдан заявителю по месту проживания.

Жительница Мариуполя, находящаяся в данный момент за пределами ДНР, уточнила, куда ей обращаться, при наличии паспорта гражданина Украины и миграционной карты, для получения гражданства РФ.

«Тоже нет никаких сложностей. Выдача и замена паспорта гражданина РФ производится территориальными органами федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан. Вы можете обратиться там, где вы сейчас непосредственно находитесь на территории РФ», – ответил Пушилин.