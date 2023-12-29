«Повсюду будут монументы Путину» – в Киеве поставили Украине «очень страшный диагноз»

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство должно отменить самоубийственную мобилизацию и пойти на переговоры с Россией, иначе «незалежная» перестанет существовать.

Об этом в эфире интернет-канала» да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство должно отменить самоубийственную мобилизацию и пойти на переговоры с Россией, иначе «незалежная»...

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«Если власть считает, что мобилизация невозможна, например, по финансовым причинам, или незаконна – как сказал уполномоченный Рады по правам человека Лубинец, этот закон нарушает Конституцию. А без мобилизации воевать мы не можем. Значит, что необходимо делать? Начинать переговоры о прекращении войны.

А если вы считаете, что переговоры начинать нельзя, значит, зачем вообще начинать эту гнилую тему о мобилизации? Пускай и дальше работает законодательство.

Я считаю, что такая мобилизация неправильна – и необходимы переговоры. Но должна быть логика в политических действиях – или мобилизация, или переговоры. Нельзя быть чуть-чуть беременным в этой ситуации», – сказал Бортник.

Ведущий поинтересовался, может ли быть так, что Киев, таким образом, просто склоняет народ к началу переговоров.

«Такое мнение распространено, но я не вижу к этому шагов. Государственная пропагандистская машина продолжает работать в том же режиме и дальше. Президент и всё его окружение занимают сегодня жёсткую однозначную позицию, гораздо жёстче, чем у наших западных союзников.

Условно, политического выражения этого другого запроса – тоже нет. Даже самые оппозиционные фракции находятся в позе стояния на четырёх точках опоры. И не выражают этот запрос в обществе», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что такими темпами Украина попросту перестанет существовать, а на пустых сегодня постаментах от Ленина возникнут фигуры лидеров других государств.

«Не знаю, будут ли когда-то в стране стоять памятники нашим нынешним руководителям. Но если они продолжат противостояние и не будут демонстрировать мудрость, то эти пустые постаменты, которые они создали по всей стране, будут заняты памятниками лидерам других государств», – добавил Бортник.

«Это очень страшный диагноз», – испугался ведущий.

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