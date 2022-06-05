«Повсюду окровавленные бинты»: Харьков наводнили раненые наёмники

Новости Украины

В конце прошлой недели в Харькове душевно «накрыли» место дислокации иностранных наёмников. Потери были очень большими. Раньше жители центра и Клочковской рассказывали, что в Харькове появилось очень много вояк, говорящих на иностранных языках, в основном, польском и английском.

Тероборона тоже расквартировалась в районе центра. Живут по квартирам, прямо с РПГ и Джавелинами бегают туда-сюда, соседи жалуются, что бинты окровавленные на площадках около лифта валяются. Знакомая пыталась ругаться – не мусорите здесь, говорит, дети видят, нервничают. В больницу, говорит, везите раненых своих! Не можем мы в больницу – теробороновцы отвечают – мест там нет.

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Очень большое количество потерь среди ВСУшников, особенно, в территориальной обороне. А в больницах и госпиталях реально мест нет, там сейчас в основном лечат поляков и англичан, среди них много «разорванных» с потерянными конечностями. Даже для таких койко-мест не хватает, для них пришлось палатку армейскую во дворе госпиталя установить. От немногих ВСУшников они даже госпитальной одеждой отличаются – все в аккуратных сереньких пижамах, ВСУшники рядом с ними выглядят как бомжи.

Армейская палатка – мест в госпитале не хватает

Харьковчане рассказывают, что очень много иностранцев можно встретить в супермаркетах на Новых Домах, на Павловом Поле, даже афроамериканцы попадаются. И это не студенты, студенты удирали из Харькова в конце февраля – начале марта, с самого начала СВО, такси в те дни взлетело по стоимости в разы, но это не останавливало никого, главное для них было – унести ноги, вначале на Западную Украину, потом в Польшу и дальше. До десятых чисел марта их в Харькове не было уже и в помине.

Так вот, к вопросу – с кем сейчас воюет Россия? Да с коллективным Западом она воюет. Формально «партнёры» только оружием помогают, по факту, тот же Харьков наводнён этим интернациональным отребьем, но надо сказать, зря они ехали в Харьков, рассчитывая на легкую прогулку, лёгкой прогулки не будет, Русские и не таким «воинам» рога обламывали.

Другое удивляет – почему при таком количестве наёмников, пацанов продолжают отлавливать по всему городу и загонять в военкоматы?! Ведь Зеленский и прочие верховные вовсю рапортуют о победах, при этом проводя уже четвертую волну мобилизации. А где предыдущие три? Или, говоря о потерях 100 человек в день, верховный главнокомандующий с нами недостаточно искренен?!

Продолжают отлавливать мужчин и раздавать повестки. В этот раз около Класса у метро Киевская. Тех, которые попадаются без документов, сразу увозят с собой. Очень символичная надпись на магазине напротив…

Не сильно, как оказалось, стрессоустойчивый мэр города Харькова, слегка удивил новым заявлением. Если раньше он демонстративно высаживал цветочки, запускал всевозможные виды транспорта и выносил на публику грандиозные планы отстраивания повреждённых объектов, то теперь он заявил, что в Харькове находиться по-прежнему крайне опасно, и жители города сами должны решать – оставаться им в городе, или уезжать.

Граждане города в растерянности, и не очень понимают – чему верить: историям о «возвращении» Харькова к нормальной жизни, или возобновившимся звукам канонады, которая приближается достаточно быстро, и все указывает на то, что ситуация будет только усугубляться.

Если предположить, что Терехов владеет немного большим количеством информации, то намек градоначальника достаточно прозрачный. Да и девушка, которая вернулась, а через неделю потеряла свою семью, сказала в интервью местной газете прямо – ни в коем случае приезжать нельзя, она-то знает не понаслышке…