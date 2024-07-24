«Повсюду пугаю трампистов, что без Украины будут хоронить американских солдат» – ВСУшник на лечении в США

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 17:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если бы США не были скованы паническим страхом перед Россией, они бы передали Украине всё имеющееся вооружение.

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший командир роты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы США не были скованы паническим страхом перед Россией, они бы передали Украине...

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«Общался с представителями нескольких европейских стран НАТО, и они не под запись говорят, что тезис о том, что Украина воюет за Европу, уже не работает. Америка – отдельная тема, они вообще за океаном, они всегда присоединялись к европейским войнам на финальном этапе. Мне говорили: мы Россию не боимся, у нас есть действующий военный союз и в случае чего, мы с Россией справимся, и это ваша проблема, в первую очередь, и ваша война с Россией», – пожаловался ведущий пропагандист и экстремист Айдер Муждабаев.

Мельник ответил на примере «простых истин», которые, находясь в США, постоянно озвучивает республиканцам:

«Вы или помогаете Украине, или завтра в своём Кентукки будете хоронить американских солдат. Русские не остановятся, и когда они пойдут на Прибалтику, это станет вашей проблемой».

По его словам, после этих слов ему не мог возразить ни один республиканец.

«То есть, хорошо – мы проигрываем, вы начинаете хоронить своих солдат, вам от этого станет легче? А как вы это объясните своим избирателям? И всё, тишина такая, что было слышно, как муха летает. Не понимаете так – приведём другой пример, если хотите. Не устраивает эта риторика, давайте другую пробовать.

Давайте искать, давайте стучаться ежедневно изо всех сил, не смотря на то, кто как раздражён. Это абсолютная неправда, что они не боятся России. Они боятся России панически. Если бы они не боялись, то в чём проблема предоставления Украине всего оружия, которое только возможно?», – возражал безногий ВСУшник.

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