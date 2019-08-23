Повторение истории: русофобская Польша снова лезет головой в петлю

23.08.2019, Москва, Владимир Гладков

В 1939 году все «союзники» предали Польшу, и спасти её мог только Советский Союз, однако пораженная русофобией Варшава отказалась от помощи русских.

Об этом в ходе круглого стола «Пакт Молотова-Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недальновидная политика польских политических кругов того времени (в 1939 году – прим. ред.) привела к тому, что она фактически оказалась в изоляции. Кто реально мог помочь Польше в 1939 году? Англия и Франция? Они не помогли.

Когда Гитлер напал на Польшу, Англия и Франция совершили одну маленькую операцию – продвинулись на один километр, а потом отошли. И больше ни шагу. В футбол играли друг у друга на виду. Это на Западном фронте.

Реально мог помочь Польше только Советский Союз. Но Польша ни за то этого не желала. Это русофобия», – отметил он.

По мнению Михаила Мягкова, сегодня Польша, которая осталась такой же русофобской, может повторить старые ошибки.

«И сегодня мы видим, что в Польше происходит такая же русофобия. И куда она может её привести? Очень странно повторяется история. Ведь мы не просто так здесь собираемся и обсуждаем эти проблемы»», – резюмировал историк.