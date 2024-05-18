Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Кишинёв прибыл американский военно-транспортный самолёт С-17 с 35 военнослужащими на борту. Такую информацию подтвердило посольство США на своём официальном аккаунте.

Согласно официальной версии, самолёт прибыл для поддержки военных учений «Щит мира», в которых Молдова участвует с 2009 года. 35 американских военных, согласно информации американского посольства – это бойцы гвардии штата Северная Каролина и ВВС США, которые, совместно с Национальной армией Молдовы, будут отрабатывать «тактику реагирования, необходимую для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Сообщается также, что самолёт доставил медицинское оборудование, которое будет передано молдавской стороне в рамках грантовой помощи.

«Соединённые Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к демократическому, процветающему и безопасному будущему», — подчёркивается в сообщении дипмиссии США.

Однако, согласно инсайдерской информации, в самолёте прибыли не гвардейцы Северной Каролины, а американские спецназовцы (Специальные Силы Армии США), более известные как «Зелёные береты». Они уже не в первый раз заезжают в Молдову под прикрытием нацгвардейцев Серверной Каролины.

В задачи «Зелёных беретов» будут входить тренировки спецподразделений армии Молдовы для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий. Размещаться спецназовцы будут сначала в посольстве США в Кишиневе (становится понятно, с какой целью американцы добиваются расширения территории своего посольства), а затем непосредственно на военном полигоне в Бульбоаке, где им будет выделена отдельная казарма. При этом они не будут питаться в общей столовой – еду им будут привозить отдельно.

Также некоторые каналы распространяют информацию о том, что, вместо (или помимо) медицинского оборудования самолёт доставил автоматы М-4 «Кольт», крупнокалиберные пулемёты М-2 «Браунинг» и снайперские винтовки «Барретт» 50-го калибра, а также боеприпасы к ним.

Согласно предположениям, в задачи спецназа будет входить охрана президента Майи Санду, а также её возможная эвакуация.

Мы не верим непроверенной информации, но допускаем любые версии событий.

Атаке безумного Саакашвили на Цхинвал в августе 2008 года также предшествовали прибывающие в Тбилиси американские военные самолёты с военнослужащими, а также «медикаментами» и прочими «гуманитарными» грузами.