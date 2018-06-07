07.06.2018, Ливадия, Владимир Гладков

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«Повторения Крымского сценария уже не будет – это очевидно»

Перекрытие Украиной до сентября под предлогом военных учений части акватории Азовского моря, затрагивающее территорию ДНР, – очередная провокация Киева накануне открытия Чемпионата мира по футболу в России.

Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказала член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

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П.Н.: Украинская сторона заявила о том, что перекрывает часть акватории Азовского моря под предлогом учений до конца лета. Это связывается с ситуацией вокруг захвата «Норда» и теми действиями, которые в ответ начала предпринимать российская сторона. Как оценивать перекрытие акватории?

О.К.: Наши соседи делают всё для того, чтобы эскалация конфликта, который начался не по инициативе РФ, нарастала.

Начало работы Крымского моста ещё более усугубило эту ситуацию. Хотя мы помним многочисленные заявления, которые были вначале, что мост вообще не будет построен. Теперь говорят, что он должен быть передан в качестве контрибуции (но мы знаем, что контрибуция берётся с проигравшей стороны только после военных действий)…

Все те многочисленные учения, которые они пытаются начать в акватории и которые ничем не заканчиваются, носят цель исключительно психологического воздействия на РФ.

Но они забывают о том, что на Россию нельзя давить, с Россией нужно договариваться.

Минобороны РФ предвидит действия украинской стороны, несмотря на то, что (я допущу себе такое сравнение) сегодня украинская власть – как обезьяна с гранатой – никто не знает, куда они её бросят.

Целостной политики Украины сегодня нет, государственности как таковой сегодня нет, кризис политической системы, системы государственного управления, экономического, внешняя система управления – мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас чрезвычайно беспокойное соседство.

Учения в акватории, прилегающей в основном к границе РФ, не будут последними попытками создания таких конфликтных ситуаций.

Мы с вами понимаем, что Порошенко является политическим банкротом, и единственный способ для него сохранить свои активы (политические и экономические) – это война.

Её проявления могут быть различными: гибридная война – она уже идёт, и вот один из инструментов, найденных не Порошенко, а теми, кто за ним стоит.

Накануне будущих выборов на Украине, вначале президентских, а потом и парламентских, будет разжигание неприятия России.

Антироссийские настроения и истерия – это инструмент в удержании власти. Но мы понимаем, что Порошенко долго власть не удержит.

П.Н.: А видите ли вы здравые силы на Украине, которые могут прийти на смену Порошенко? Пока что социологи прогнозируют самый высокий результат у Юлии Тимошенко. Но ее приход к власти вряд ли изменит отношения России и Украины к лучшему.

О.К.: От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Из одной колоды перетасовывают политические фигуры. Украина ждёт перемен.

Сегодня, наверное, самые здравомыслящие силы сконцентрированы, как это ни странно, на юго-востоке Украины – это Донецкая и Луганская Народные Республики. Именно они смогли реализовать все те задачи, которые первоначально были поставлены на майдане, – независимость, отстаивание интересов людей, борьба с олигархами.

Оптимизма, к сожалению, нет, у нас болит душа за наших соседей. Там наши братья и сёстры, славяне, и мы должны понимать, что сегодня там очень напряжённая ситуация.

П.Н.: Часто приходится слышать, что жители Донбасса шли на референдум, надеясь на вхождение в состав России по примеру Крыма. Мы можем ожидать, что в обозримой перспективе Россия признает эти республики, а, может, даже и повторит Крымский сценарий?

О.К.: В жизни каждой страны и территории есть свой сценарий, поэтому повторения крымского сценария уже не будет – это очевидно.

Четыре года мы с вами видим залитый кровью Донбасс. Это уже совершенно другая история, другие люди, которые имеют свой багаж душевных переживаний и страданий, у них своя идентичность, которая сегодня ярко проявляется. Донбасс един.

Сравнивать сегодня Крым и Донбасс в плане развития исторических событий – неверно. У Донбасса свой путь, и каким он будет, мы с вами увидим, потому что мы – современники этих событий.

П.Н.: Почему же неверно? Спрошу напрямую: разве жители Донбасса не заслужили того, чтобы присоединиться к России?

О.К.: Инструменты совершенно другие, по-другому разворачиваются события.

Их выбор – это Россия. И, когда я была у них на демонстрации, были флаги ДНР и флаги России. Они говорят об этом, они этого хотят, это русские люди, они русские по духу.

Но мы понимаем, что есть люди, которые принимают решения, и от нашего с вами желания не так много зависит.

Моя позиция: Донбасс – русский. Но, с другой стороны, Украина тоже должна откуда-то возрождаться. Какая территория, какой город, какой район станет местом возрождения Украины?

Нет лидеров, а народ ждет. Донбасс не ждет, он воюет за свою землю. А чего ждет украинский народ? Это тоже вопрос, на который нужно ответить.