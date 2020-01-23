«Повторите: «Слава Украине!» – Гончарук огорошил иностранных инвесторов

23.01.2020, Давос, Владимир Гладков

Чтобы быть успешным и чувствовать себя на Украине, как дома, достаточно знать лишь два слова: «Слава Украине!»

Такой совет во время выступления в Давосе дал иностранным инвесторам премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы быть успешным в Украине в качестве инвестора, вы должны знать только пару слов: «Слава Украине!». Если вы знаете эти два слова, вы точно будете чувствовать себя на Украине как дома. Повторите за мной: «Слава Украине!» – «Героям слава!» – призывал Гончарук инвесторов.

Киевский журналист Андрей Манчук отметил, что украинский премьер «держит марку».

«Алексей Гончарук, премьер-министр Украины. Из выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Да, это тот самый премьер, который недавно выступил на концерте нацистской группы, поучаствовавшей в нападении на синагогу.

Инвесторы это простят, я вас заверяю», – иронизирует Манчук у себя в «Facebook».

Ранее политолог и историк Владимир Корнилов заявлял: киевляне, подхватившие на Майдане лозунг галичан «Слава Украине — героям слава», не догадываются, что исторически – это клич «Союза украинских фашистов», действовавшего в Чехословакии и на территории современной Украины в 1920-е годы.

«То, что происходит сейчас на Украине – это полная калька с того, что творили в 30-е годы идейные «предтечи» этих самых нынешних украинских властителей.

Сейчас многие на Украине повторяют «Слава Украине – героям слава». Знаете чей это лозунг? Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом «Союза украинских фашистов».

Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной раде звучит», – пояснял Корнилов.