«Повторится ситуация 1945 года» – в Киеве ждут наступления ВС РФ в 2024 году

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Западные и украинские аналитики сходятся во мнении, что в 2024 году Россия воспользуется слабостью ВСУ и пойдёт в крупное наступление.

Об этом в эфире интернет-канала» да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия способна вести пять лет войну. А мы способны только при внешней поддержке. Если честно, то мы как субъект, были способны вести войну недели три-четыре. И мы эту войну в феврале-марте 2022 года без особой поддержки Запада провели, все свои ресурсы использовали.

И мы не способны дальше вести войну самостоятельно, это очевидно. И если западной помощи не будет, то мы будем вынуждены завершать эту войну, и соглашаться на многие условия России», – сказал Бортник.

«Я говорил с очень серьёзными людьми, которые занимаются государственным планированием. Они имеют сумасшедший доступ к секретной информации. И я спросил у них, как будет развиваться ситуация в 2024 году. Они говорят: «Да, Россия будет наступать». Это прогноз всех, с кем мы говорили – Россия будет наступать. А насколько она сможет продвинуться, это будет зависеть от западной помощи для Украины», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в этих условиях ВС РФ вполне могут стать «первой армией мира».

«Если России удастся достигнуть военного успеха и нанести поражение Украине, то повторится ситуация 1945 года. Когда в 1942 году армия СССР была практически полностью разгромлена, а в 1945 они имели первую армию в мире. Тут всё очень динамично», – подытожил политолог.